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Автомобильный мост обрушился под большегрузом в Крыму
В результате обрушения автомобильного моста в Крыму пострадали два человека
В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, два человека пострадали, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили МЧС России и минздрав региона.
«Сотрудники МЧС России деблокировали двух пострадавших», – сообщило МЧС в Telegram.
Один доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второму оказана амбулаторная помощь, передает РИА «Новости».
Крымское следственное управление СК сообщило, что обрушение произошло «в результате движения перегруженного большегруза», при этом «травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший – водитель легкового автомобиля – госпитализирован».
Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники. Как сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, мост проходил над второстепенной ж/д веткой.
Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе.