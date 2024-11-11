Tекст: Алексей Дегтярев

Макрон и Стармер намерены убедить Байдена разрешить киевскому режиму удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

Источники издания заявили, что это может стать последней попыткой Макрона и Сармера помешать планам избранного президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, может сократить американскую поддержку Украины.

В Лондоне надеются, что Байден перед уходом с должности внесет снятие запрета на использование британских ракет в свой политический наследственный багаж.

«Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

Напомним, по данным СМИ, отношения Лондона и Киева ухудшились после того, как к власти в Британии пришла Лейбористская партия под Стармера, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.