ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 85 беспилотников.

С начала спец операции были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35707 беспилотников, 585 ЗРК, 19188 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28216 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне также сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

Днем ранее ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.