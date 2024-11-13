  • Новость часаБайден и Трамп договорились о мирной передаче власти в США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Битва за Курахово обнажила деградацию управления ВСУ
    В НАТО впервые признали направленность базы ПРО в Польше против России
    В России перестало снижаться число курильщиков
    Насильно мобилизованный в ВСУ националист-гей пожаловался на русскую музыку в ТЦК
    Мелания Трамп заявила о нежелании постоянно жить в Белом доме
    Захарова: Балтийское море не станет внутренним водоемом НАТО
    Суд в Москве заочно арестовал судью МУС Рейн Алапини-Гансу
    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
    ЕС пообещал Армении помочь реформировать избирательную систему
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    13 ноября 2024, 20:37 • Новости дня

    Офис Зеленского отверг переговоры с Россией

    Советник Зеленского Подоляк исключил переговоры с Россией и уступки территорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В офисе Владимира Зеленского заявили об отказе от переговоров с Россией и нежелании уступать территории, несмотря на инициативы по мирному урегулированию от Москвы.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского радио New Voice подтвердил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Подоляк подчеркнул, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, которые, по его мнению, нарушают суверенитет Украины и являются аморальными.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian также назвал переговоры с Москвой «нереалистичными». Президент Украины указал, что условия, выдвигаемые Россией, недопустимы для его страны.

    Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он заявил о готовности Москвы прекратить огонь при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск с новых регионов России и отказ от стремления вступить в НАТО.

    После теракта на территории Курской области Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ совершают нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы остаются в силе, но с учетом текущих событий переговоры с Украиной не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, стремясь к заключению мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Трампа, так как часть оружия будет поставляться не безвозмездно, а за счет Киева, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

    12 ноября 2024, 21:53 • Новости дня
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Дональд Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

    Джонсон отметил, что поддержка Украины является важной инвестицией для обеспечения коллективной безопасности Европы. Он подчеркнул, что если такая поддержка прекратится, Европе придется столкнуться с более серьезной угрозой со стороны России, что затронет не только Украину, но и другие страны, включая Грузию и страны Балтии, сказал он в интервью телеканалу GB News, передает РИА «Новости».

    В своей речи Джонсон добавил, что последствия поражения Украины будут ощутимы и за пределами Европы, в том числе в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море. Экс-премьер выразил уверенность в том, что поддержка Украины необходима для предотвращения более крупных конфликтов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США.

    Коментарии (26)
    13 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово

    Депутат Рады Дубинский заявил об информационной подготовке украинцев к сдаче Курахово

    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начали информационную кампанию, чтобы оправдать возможную сдачу Курахово, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

    Киев начал информационную подготовку к выводу своих сил из Курахово, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского. По мнению депутата, власти стремятся представить город как не имеющий важного значения, аналогично ситуации с Угледаром.

    Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что журналисты из офиса президента Зеленского начали кампанию по подготовке украинской общественности к возможной сдаче города. Он подчеркнул, что это делается через утверждения о демонтаже оборудования Кураховской ТЭС, что якобы снижает стратегическую значимость города.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина вынуждена разбирать Кураховскую электростанцию для ремонта других энергетических объектов из-за нехватки электроэнергии. Анатолий Боричевский, руководитель станции, отметил, что это вынужденная мера, продиктованная энергетическим кризисом.

    Дубинский также заявил, что в министерстве энергетики требует взятку за демонтаж оборудования, что, по его мнению, свидетельствует о масштабном мародерстве и намерении сдачи города ради личной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахово, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.

    Коментарии (15)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 12:08 • Новости дня
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы ждали Россию! Мы русские!»

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Угледара рассказали о жизни в подвалах и ожидании прихода российских войск после двух лет разрушений и боевых действий в городе, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он заявил, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Угледар, где местные жители выразили искреннюю благодарность российским войскам за освобождение от украинских сил.

    «Мы ждали Россию! Мы русские!» – передал Пушилин слова жителей города.

    Он отметил, что в городе не осталось ни одного целого дома, люди вынуждены были жить в подвалах. Теперь они надеются на помощь с эвакуацией и оформление документов для получения российского гражданства.

    Как рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным «Заря», боевые действия в районе Угледара были крайне ожесточенными, но российским военным удалось заставить противника отступить, что позволило освободить город.

    Ранее Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

    Коментарии (8)
    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

    Коментарии (15)
    13 ноября 2024, 07:42 • Новости дня
    ВСУ затопили собственные позиции близ Курахова

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, затопив свои позиции в низинах под Кураховом, сообщают силовые структуры.

    По их информации, украинские войска подорвали дамбу Кураховского водохранилища, что привело к затоплению собственных позиций в низинах вблизи Курахова, передает ТАСС.

    Силовики отметили, что такой шаг трудно объяснить, поскольку ущерб нанесен в первую очередь самим украинским войскам. «Под водой оказалось все, что было в низинах и на уровне дамбы. Ущерб в первую очередь для самого противника», – сообщили в силовых структурах.

    Кроме того, силовикам удалось установить, что на наступательные действия российской армии подрыв дамбы не окажет значительного влияния.

    Ранее сообщалось, что российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Коментарии (11)
    13 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ

    Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек

    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.

    В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

    Коментарии (32)
    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

    Коментарии (3)
    13 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву

    Зеленский обратился к западным союзникам с призывом помочь после удара по Киеву

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить важную военную помощь после удара по Киеву.

    Как сообщает «Газета.ру», президент Украины на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жизненно важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимые средства для обороны.

    Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь и акцентировал внимание на необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений по производству и поставкам в военной сфере также является важной частью поддержки страны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ударов ВС России были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики на Украине, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

    Коментарии (7)
    12 ноября 2024, 21:28 • Новости дня
    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага

    Американский сенатор Табервилль заявил о неспособности армии США одолеть противника

    Американский сенатор заявил о неспособности армии США победить врага
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор-республиканец Томми Табервилль заявил, что армия США не в состоянии победить ни одного врага, назвав ее «абсолютной катастрофой».

    Американская армия оказалась в центре внимания после заявления сенатора-республиканца от Алабамы Томми Табервилля, сообщает РИА «Новости». В эфире телеканала Fox News сенатор подчеркнул, что вооруженные силы США находятся в критическом состоянии и не способны одолеть ни одного противника.

    «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас... наша армия – это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», – сказал Табервилль. Это заявление подчеркивает растущую обеспокоенность в американском обществе относительно готовности вооруженных сил США к возможным конфликтам.

    В июле в США был опубликован доклад комиссии по национальной оборонной стратегии, который также указал на недостаточное оснащение американской армии. В документе отмечается, что вооруженным силам США не хватает потенциала и возможностей для превосходства над противником в случае прямого боестолкновения. Доклад был подготовлен по заказу конгрессменов для анализа и рекомендаций в области обороны страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эвакуированный с подконтрольной Киеву территории американский гражданин Дэниэл Мартиндейл заявил, что США пытаются сдерживать Россию и не дать ей конкурировать на равных. Американская разведка считает, что Россия усиливает свои позиции в Курской области и Донбассе, снижая шансы Украины на успех в этих регионах.

    На фоне растущего недоверия между обществом, армией и политическим руководством на Украине доля дезертиров среди военнослужащих достигает 20%, что осложняет восполнение потерь новобранцами и может привести к острой нехватке ресурсов через полгода.

    Коментарии (9)
    13 ноября 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово

    Российские силы продвинулись у Курахова, угрожая окружить подразделения ВСУ

    Стало известно о продвижении российских сил возле Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы продвинулись на север и юг от Курахова в Донецкой народной республике, захватив Новоселидовку и ведя активные бои в районе Дальнего, что создает угрозу окружения для подразделений ВСУ, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские силы значительно продвинулись к северу и югу от города Курахово в Донецкой народной республике, что создает угрозу для подразделений Вооруженных сил Украины, оставшихся в городе, сообщает ТАСС. Рогов отметил, что продвижение российских войск происходит у сел Новоселидовка и Дальнее, где идут активные боевые действия.

    Такая тактика могла бы привести к окружению оставшихся в Курахове подразделений ВСУ, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России закрепились на окраинах населенного пункта Тернов в ДНР, а также выбили ВСУ с позиций у Золотаревки.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2024, 00:21 • Новости дня
    Economist назвал дату возможных выборов на Украине

    СМИ сообщили о возможных выборах на Украине в мае следующего года из-за недоверия администрации Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского, так как почти 70% жителей страны считают их необходимыми из-за падения морального духа, сообщил Economist.

    По информации издания, на Украине активно обсуждается смена руководства на фоне военного положения. Вопреки заявлениям администрации Владимира Зеленского о том, что голосование пока не готовится, Economist указывает на начавшуюся мобилизацию региональных избирательных штабов и формирование списков кандидатов, передает РИА «Новости».

    Как отметили британские обозреватели, результаты опросов показывают, что Зеленский не является «бесспорным военным лидером», и его позиция на выборах против Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, могла бы быть слабой. Издание приводит мнение анонимного источника, который считает, что лучший выход для Зеленского – провести выборы, чтобы избежать ассоциации с возможным военным поражением или «неполным миром».

    На текущий момент киевские политики озабочены двумя датами: 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, и 25 мая 2025 года, когда могут состояться выборы. Эти даты являются критическими в обсуждениях о возможном прекращении огня и завершении военного положения, что потенциально может привести к выборам, подчеркнули авторы материала.

    Напомним, в конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выборы в стране состоятся после окончания конфликта, так как все ресурсы Киева направлены на его ведение.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    МВД назвало число лишенных российского гражданства иностранцев

    МВД с начала года лишило гражданства 1 365 иностранных граждан в России

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала года МВД России прекратило гражданство более 1,3 тыс. иностранных граждан, что способствовало снижению преступности среди этой группы лиц.

    Как сообщает ТАСС, МВД России с начала года прекратило гражданство 1 365 иностранных граждан. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что это решение способствовало снижению уровня преступности среди иностранцев.

    По данным МВД, с начала года количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, уменьшилось на 2,6%. Кроме того, на 3,8% снизилось число иностранных граждан, привлеченных к ответственности за различные преступления. Волк уточнила, что доля преступлений, совершенных иностранцами, от общего числа предварительно расследованных преступлений составляет 4,3%.

    Особенно заметно уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами. Так, объем убийств и покушений на убийство снизился на 4,3%, преступлений против собственности – на 6,2%, а нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось на 18,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане, принятые в российское гражданство с 1 сентября 2017 года, обязаны обратиться в российские загранучреждения для принятия присяги, иначе их гражданство будет аннулировано, это требование касается тех, кто получил гражданство за рубежом до 22 ноября 2023 года, но еще не принес присягу.

    Глава Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что планируется внести законопроект, запрещающий зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка. Итальянский журналист Андреа Лучиди обратился к президенту России с просьбой предоставить российское гражданство в связи с преследованиями на родине и выразил желание жить в России, называя ее своим вторым домом.

    Коментарии (4)
    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

    Коментарии (0)
    13 ноября 2024, 05:12 • Новости дня
    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг

    Морским летчикам России вручили первый в истории флаг морской авиации

    Морская авиация ВМФ России получила собственный флаг
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Максим Попов

    Морская авиация Военно-морского флота России получила свой первый флаг, который передал адмирал Моисеев начальнику авиации ВМФ генерал-майору Пахомову.

    Как сообщает Минобороны, на торжественной церемонии адмирал Александр Моисеев вручил флаг морской авиации начальнику морской авиации ВМФ генерал-майору Андрею Пахомову. Ранее у морской авиации не было своего официального символа.

    Теперь флаг будет поднят во всех частях и соединениях морской авиации ВМФ. Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с эмблемой морской авиации. На нем изображен золотистый якорь с крыльями на якорной цепи. Эти символы обозначают морскую службу и полет.

    Геральдические элементы флага, такие как якорь и якорная цепь, символизируют морскую службу, а крылья представляют собой символ полета, скорости и мобильности. Сине-голубые лучи на флаге соответствуют традиционным цветам приборного сукна формы морской авиации.

    Напомним, в конце октября морская авиация ЧФ уничтожила четыре безэкипажных катера ВСУ в Черном море.

    Коментарии (2)
    13 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО на фоне тревоги

    В Киеве прогремели взрывы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив активность ПВО.

    Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. Он написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе», подчеркнув, что в данный момент работает противовоздушная оборона.

    Как передает ТАСС, вслед за инцидентом на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремели взрывы, и мэр города Виталий Кличко сообщил работе ПВО в районе Оболони.

    До этого очередной взрыв произошел в Киеве, также взрывы прогремели в Кировоградской области Украины.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ получили американские снаряды для советских пушек «Пион»
    Эксперт: «Искандер» способен уничтожить базу США в Польше
    Российские военные в Клещеевке продержались сутки под газовой атакой ВСУ
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    МВД назвало число лишенных российского гражданства иностранцев
    В Москве решили поднять транспортный налог
    Эксперт объяснил невозможность лишения иностранцев прав за нарушение ПДД

    Как США грабят весь остальной мир

    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Маск и Рамасвами помогут Трампу сломать госаппарат США

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о создании министерства эффективности правительства. Его возглавят предприниматели миллиардер Илон Маск и мультимиллионер Вивек Рамасвами. Какие задачи будут стоять перед новым ведомством и удастся ли его руководителям реформировать систему госуправления Штатов? Подробности

    Перейти в раздел

    Странам СНГ установили российский «Пароль»

    Минобороны России сообщило о продолжении работы по построению в странах СНГ общей системы радиолокационного опознавания «Пароль». В чем заключаются особенности этой системы, почему она становится общей для стран – участниц СНГ и по какой причине для Москвы принципиально важна ее работа за пределами границ России? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп взял в команду выгодного России сторонника величия Америки

    Советником нового президента США по нацбезопасности станет Майк Уолц – человек, который называл Россию «бензоколонкой с ядерной бомбой» и угрожал ввести против нашей страны «настоящие энергетические санкции». Какое влияние Уолц будет оказывать на внешнюю политику США и почему, несмотря на репутацию «ястреба», он России скорее выгоден? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............