Советник Зеленского Подоляк исключил переговоры с Россией и уступки территорий

Tекст: Денис Тельманов

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского радио New Voice подтвердил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Подоляк подчеркнул, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, которые, по его мнению, нарушают суверенитет Украины и являются аморальными.



Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian также назвал переговоры с Москвой «нереалистичными». Президент Украины указал, что условия, выдвигаемые Россией, недопустимы для его страны.

Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он заявил о готовности Москвы прекратить огонь при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск с новых регионов России и отказ от стремления вступить в НАТО.

После теракта на территории Курской области Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ совершают нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы остаются в силе, но с учетом текущих событий переговоры с Украиной не ведутся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, стремясь к заключению мирного соглашения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Трампа, так как часть оружия будет поставляться не безвозмездно, а за счет Киева, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

