Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.12 комментариев
Суд оштрафовал Винокурову за нарушение закона об иноагентах
Суд Москвы назначил штраф Винокуровой за нарушение закона об иноагентах
Таганский суд Москвы вынес решение оштрафовать журналистку Екатерину Винокурову на 30 тыс. рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
Таганский суд Москвы оштрафовал бывшего заместителя главного редактора Telegram-канала Brief Екатерину Винокурову (внесена в реестр иноагентов в РФ) на сумму 30 тыс. рублей за нарушение законодательства об иностранном агенте, передает ТАСС. Винокурова была признана виновной в совершении административных правонарушений, связанных с порядком деятельности иностранных агентов. Суд назначил ей административное наказание в размере 30 тыс. рублей.
В пресс-службе суда отметили, что протоколы по делу Винокуровой были составлены согласно ч. 5 ст. 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья касается нарушения порядка деятельности иностранных агентов. Суд вынес решение о штрафе, основываясь на представленных доказательствах.
Кроме того, на аналогичную сумму был оштрафован и бывший главный редактор канала Владимир Дергачев. Его также признали виновным в административных правонарушениях, связанных с деятельностью иностранного агента. Оба журналиста ранее были внесены в реестр иностранных агентов в России, что и стало основанием для привлечения их к административной ответственности.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналистки Татьяны Фельгенгауэр по обвинению в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* снова получил штраф за аналогичное нарушение.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом