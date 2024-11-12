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Компания «УралСпецТранс» открыла цех для выпуска пяти типов полуприцепов в Миассе
Компания «УралСпецТранс» открыла в Миассе новый цех по серийному производству специализированных полуприцепов, что позволило увеличить производительность окраски на 47% и сократить время производства одного полуприцепа на 30%.
Как сообщает Фонд развития промышленности, компания «УралСпецТранс» запустила новый цех в Миассе для серийного производства полуприцепов. В новом цехе будут выпускаться пять типов полуприцепов: цистерны, контейнеровозы, сортиментовозы, тяжеловозы и бортовые полуприцепы. Производственная мощность цеха составляет до 660 единиц в год.
Инвестиции в проект достигли 485 млн рублей, из которых 306 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Комплектующие изделия». Средства ФРП позволили приобрести оборудование, включая роботизированный комплекс для подготовки и окраски рам, а также рельсовую систему для перемещения грузов.
Директор компании Алексей Меньшиков отметил, что благодаря новому оборудованию удалось увеличить производительность окраски на 47% и сократить время производства одного полуприцепа на 30%. Также он подчеркнул, что установленное оборудование отечественного производства.
Полуприцепы-цистерны компании используются для транспортировки жидких грузов, включая нефть и химикаты. Контейнеровозы предназначены для перевозки блочно-модульного оборудования, а сортиментовозы – для перевозки леса. Тяжеловозы и бортовые полуприцепы находят применение в различных отраслях.
Уровень локализации производства составляет от 75% до 100% в зависимости от типа продукции, с использованием преимущественно российского сырья. Среди потребителей продукции компании такие предприятия, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Транснефть» и «Алроса».
Как писала газета ВЗГЛЯД, расположенные в городе Миасс предприятия разработали и передали в зону СВО насадки на автомат, которые способны метать ручные гранаты на расстояние до 120 метров. Завод «Полистрой» в Миассе наладил выпуск продукции из листового металла, которая заменила импортные аналоги.