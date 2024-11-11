Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.7 комментариев
Флаг России поднят войсками в Макаровке в ДНР
Российский флаг поднят в Макаровке в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Макаровка наша!» – сообщил Рогов в Telegram. Он рассказал, что украинские войска были выбиты из Макаровки «штурмовыми подразделениями 60-й отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады, входящей в состав Пятой гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа».
Как пояснил Рогов, Макаровка перешла под контроль вооруженных сил Украины в результате украинского «контрнаступа» 2023 года, но теперь «возвращается домой». «Русские воины подняли флаг России в данном населенном пункте», – сообщил Рогов.
Он указал, что Макаровка находится на Времевском направлении Запорожского фронта, «чуть севернее Старомайорского и Урожайного».
Напомним, в июле New York Times указывала, что потеря Урожайного и Старомайорского в ДНР стала ударом для ВСУ.