В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Захарова посочувствовала немцам из-за «безумных правителей» Германии
Захарова выразила соболезнование немцам в связи с приходом к власти в Германии самых «безумных правителей» за 80 лет
Немцы 80 не видели таких безумных правителей, как те, что сейчас управляют Германией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя конфликт между президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и писателем Марко Мартином.
Комментируя сообщения о том, что Штайнмайер «ударил» Мартина, Захарова заявила в Telegram: «Может, и фейк, конечно. Но все остальное правда – Северный поток и т.д.».
Она выразила «соболезнования немцам», поскольку «таких безумных правителей их страна лет 80 не видела». Захарова подчеркнула, что за «достоинство, честь и свободу всегда нужно бороться». По ее словам, если граждане Германии не «очнутся», то страна продолжит участвовать в «американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте»
Как писала газета ВЗГЛЯД, Штайнмайер разозлился после критики писателя, касающейся поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ. Более того, по данным Bild, Штайнмайер ударил писателя по голове.
Писатель резко высказался о позиции президента по вопросам отношений с Россией и о поддержке им строительства газопровода. В материале говорилось, что пока писатель высказывался, Штайнмайер явно злился, «тяжело дыша и шевелил челюстью». «Он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», – рассказал Мартин.