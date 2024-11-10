Захарова выразила соболезнование немцам в связи с приходом к власти в Германии самых «безумных правителей» за 80 лет

Tекст: Антон Антонов

Комментируя сообщения о том, что Штайнмайер «ударил» Мартина, Захарова заявила в Telegram: «Может, и фейк, конечно. Но все остальное правда – Северный поток и т.д.».

Она выразила «соболезнования немцам», поскольку «таких безумных правителей их страна лет 80 не видела». Захарова подчеркнула, что за «достоинство, честь и свободу всегда нужно бороться». По ее словам, если граждане Германии не «очнутся», то страна продолжит участвовать в «американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте»

Как писала газета ВЗГЛЯД, Штайнмайер разозлился после критики писателя, касающейся поддержки проекта «Северный поток – 2» во время работы в МИД ФРГ. Более того, по данным Bild, Штайнмайер ударил писателя по голове.

Писатель резко высказался о позиции президента по вопросам отношений с Россией и о поддержке им строительства газопровода. В материале говорилось, что пока писатель высказывался, Штайнмайер явно злился, «тяжело дыша и шевелил челюстью». «Он потерял самообладание и ударил меня по голове, заявив, что я и «интеллектуалы» понятия не имеем, насколько трудна работа политиков», – рассказал Мартин.