Грузинские радикалы попросили у своих сторонников палатки для протеста

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«У кого есть возможности и большие палатки, выходите на связь с нами. Будем рады, если подарите, а если продадите, тоже будем рады», – написал он в социальных сетях.

Также Гварамия заявил, что «все будет делать открыто и ему наплевать (использован нецензурный речевой оборот грузинского языка) на СГБ, прокуратуру и полицию».

Примечательно, что в саакашвилевскую эпоху Гварамия был одним из архитекторов репрессивного режима и занимал посты заместителя Генпрокурора и главы Минюста.

Оппозиция обещает «непрерывные и жесткие» акции протеста, требуя назначения новых выборов и не соглашаясь сотрудничать со следствием Генпрокуратуры о возможных нарушениях при голосовании.

Ранее грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созвала митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны.