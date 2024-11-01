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Грузинские радикалы попросили у своих сторонников палатки для протеста
Один из лидеров радикалов Грузии («Коалиция перемен») Николоз Гварамия, ранее хотевший мочиться в посылаемое в Россию вино, обратился к сторонникам с просьбой помочь палатками для митингов, которые возобновятся с понедельника из-за непризнания оппозицией итогов выборов в парламент 26 октября, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«У кого есть возможности и большие палатки, выходите на связь с нами. Будем рады, если подарите, а если продадите, тоже будем рады», – написал он в социальных сетях.
Также Гварамия заявил, что «все будет делать открыто и ему наплевать (использован нецензурный речевой оборот грузинского языка) на СГБ, прокуратуру и полицию».
Примечательно, что в саакашвилевскую эпоху Гварамия был одним из архитекторов репрессивного режима и занимал посты заместителя Генпрокурора и главы Минюста.
Оппозиция обещает «непрерывные и жесткие» акции протеста, требуя назначения новых выборов и не соглашаясь сотрудничать со следствием Генпрокуратуры о возможных нарушениях при голосовании.
Ранее грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созвала митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны.