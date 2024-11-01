The Economist: Китай обеспокоен сближением России и КНДР

Зарубежные СМИ сообщили о недовольстве Китая из-за укрепления связей России и КНДР

Tекст: Максим Попов

По информации издания, сближение между Россией и КНДР вызывает обеспокоенность Пекина, который традиционно оказывал значительное влияние на Пхеньян, передает RT.

По словам обозревателей, Китай больше заинтересован в поддержании стабильности на Корейском полуострове, чем Москва. Сотрудничество с Россией может дать КНДР дополнительную уверенность и подтолкнуть ее к провокациям в отношении Южной Кореи, что вызывает тревогу у Китая.

В публикации приводятся слова аналитика, который отмечает: «Китайцы всегда говорят, что не имеют влияния на Северную Корею, но они охраняют свое влияние». Таким образом, Китай обеспокоен возможной потерей своего влияния на Пхеньян и потенциальными изменениями в стабильности региона.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить. Одновременно с этим министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен отметил, если КНДР отправит военных в Россию, то это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове.