Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.6 комментариев
The Economist: Китай обеспокоен сближением России и КНДР
Зарубежные СМИ сообщили о недовольстве Китая из-за укрепления связей России и КНДР
Сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи, сообщил The Economist.
По информации издания, сближение между Россией и КНДР вызывает обеспокоенность Пекина, который традиционно оказывал значительное влияние на Пхеньян, передает RT.
По словам обозревателей, Китай больше заинтересован в поддержании стабильности на Корейском полуострове, чем Москва. Сотрудничество с Россией может дать КНДР дополнительную уверенность и подтолкнуть ее к провокациям в отношении Южной Кореи, что вызывает тревогу у Китая.
В публикации приводятся слова аналитика, который отмечает: «Китайцы всегда говорят, что не имеют влияния на Северную Корею, но они охраняют свое влияние». Таким образом, Китай обеспокоен возможной потерей своего влияния на Пхеньян и потенциальными изменениями в стабильности региона.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить. Одновременно с этим министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен отметил, если КНДР отправит военных в Россию, то это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове.