Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.17 комментариев
Сеул оценил риск войны на Корейском полуострове при отправке сил КНДР в Россию
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен не увидел угрозы войны в случае отправки военных КНДР в Россию
Если КНДР отправит военных в Россию, это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.
«Я не думаю, что отправка военных КНДР в Россию обязательно приведет к изменению рисков возникновения войны на Корейском полуострове», – приводит слова министра ТАСС.
Тем не менее, сказал он, этот шаг может усилить угрозы в области безопасности. Ким Ен Хен также выразил озабоченность, что КНДР может попросить Россию предоставить передовые военные технологии в сферах тактического ядерного оружия, МБР и спутников.
Он считает, что сотрудничество России и КНДР может привести к обновлению военной техники в арсенале Пхеньяна. «Я думаю, что такие изменения в технологическом уровне КНДР могут привести к росту угроз в сфере безопасности», – добавил он. Министр отметил, что укрепление союза с США и трехстороннего сотрудничества с Токио и Вашингтоном поможет Сеулу справиться с потенциальными угрозами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, южнокорейская оппозиция выступала с критикой инициатив правительства, связанных с отправкой специалистов на Украину для изучения действий Корейской народной армии, которая якобы направляет военных в Россию. Южнокорейская оппозиция указывая, что это может привести к военному конфликту с КНДР на самом полуострове.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что информация о якобы отправке военных из Северной Кореи в Россию не соответствует действительности.
Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».