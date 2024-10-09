Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
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Путин встретит 72-летие на работе, он проведет несколько рабочих встреч
Президент Владимир Путин свой день рождения встретит в рабочей обстановке: он проведет встречи с лидерами стран СНГ, которые прибыли в столицу для участия в заседании Совета глав Содружества. В течение дня также пройдет ряд других рабочих встреч, передает РИА «Новости».
Это не первый раз, когда российский лидер отмечает свой день рождения на рабочем месте. Так, в 2020 году он также провел большую часть дня, работая. Тогда Путин посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам, остаток дня он по традиции провел с родными и близкими.
В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022-м, в день 70-летия, Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. 7 октября 2023 года Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет день рождения на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов сотрудничества с Путиным.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента.
Посольство России назвало оскорбительными высказывания Харрис о Путине
В Telegram-канале диппредставительства подчеркнуто, что подобная риторика свидетельствует о досаде и бессилии правящих кругов в Вашингтоне.
По их мнению, неспособность справиться с Россией и нанести ей «стратегическое поражение» приводит к использованию оскорбительной риторики.
«Возмущены неприемлемыми высказываниями вице-президента США К. Харрис в адрес президента России В. В. Путина. Вынуждены констатировать, что хамская лексика вошла в привычку у нынешних так называемых государственных деятелей Америки», – указано в заявлении.
В посольстве также добавили, что США следовало бы принять факт, что Россия проводит политику, основываясь на национальных интересах, что такие высказывания оскорбляют весь российский народ.
Напомним, Харрис, комментируя слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.
Позднее директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун опроверг заявления Вудворда, назвав их «неправдой».
Лукашенко удивился обращению «Ваше Превосходительство» в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву в рамках рабочего визита. Он встретился с госсекретарем Союзного государства и послом Белоруссии в России. Один из встречающих дипломатов обратился к Лукашенко с фразой «Ваше Превосходительство», сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
«Какое превосходительство, где ты это видел?» – с юмором ответил Лукашенко.
Рабочий визит Лукашенко в Москву продолжится встречами и переговорами с российскими официальными лицами, в том числе обсуждением вопросов Союзного государства и двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 8 октября.
До этого Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.
Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».
Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.
В Китае провели световое шоу из дронов в честь дня рождения Путина
В китайском городе Гуанчжоу провели световое шоу по случаю дня рождения президента России Владимира Путина, пишет Life.
Мероприятие организовали в провинции Гуандун, где десятки дронов поднялись в ночное небо, образовав портрет российского лидера. Надпись под портретом гласила: «Happy Birthday, Mr. President» (С Днем рождения, мистер президент).
Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.
В Белоруссии в ходе проверки ВВС развернули свыше 10 пунктов наведения авиации
В Белоруссии развернули более 10 пунктов наведения авиации, укомплектованных военнослужащими, прибывшими из запаса, сказал Муравейко, передает ТАСС.
«Это достаточно сложная задача – управлять авиацией в ходе отражения ударов средств воздушного нападения», – добавил замминистра.
В конце августа белорусские летчики в ходе учений в России запустили ракеты с Су-30СМ.
Песков: Путин не будет оскорблять западных лидеров, как делают они
Песков подчеркнул, что президент России никогда не прибегал к подобной риторике и не собирается этого делать в будущем, передает ТАСС. Слова Пескова были реакцией на оскорбительные заявления вице-президента США Камалы Харрис в адрес Путина.
Песков отметил, что оскорбительная риторика уже стала частью политической практики западного истеблишмента. Кремль не намерен отвечать на такие выпады аналогичным образом, предпочитая придерживаться уважительного отношения к международным лидерам.
Ранее Харрис прокомментировала слова Боба Вудворда из его книги «Война», который писал, что Дональд Трамп во время пандемии якобы «тайно отправил Путину партию аппаратов для тестирования на COVID-19», и раскритиковала этот шаг, позволив себе оскорбления в адрес российского лидера.
Зампред комитета Госдумы Алексей Чепа назвал оскорбления Харрис в адрес Путина показателем ее интеллекта и психического состояния, отметив, что западная политическая элита испытывает безысходность из-за своих провалов.
Посольство России в Вашингтоне ранее назвало неприемлемыми высказывания вице-президента США Камалы Харрис в адрес президента России.
Лукашенко подписал указ о применении оружия против несанкционированных беспилотников
Лукашенко отметил, что этот шаг направлен на нормативное закрепление права на использование таких мер против не только авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных воздушных судов, транспортных средств, включая подводные и надводные суда, а также наземные аппараты и комплексы, управляемые дистанционно или в автоматическом режиме, передает ТАСС.
Согласно указу, помимо военнослужащих воинских формирований и органов внутренних дел, правом на применение оружия и специальных средств против беспилотников наделены сотрудники других военизированных организаций. В их число входят органы прокуратуры, следственный комитет, государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований комитета государственного контроля, государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, а также таможенные органы.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как на границах Белоруссии с Польшей и Украиной началась «игра на нервах».
Напомним, вблизи белорусской границы ВСУ разместили 14 тыс. военных. При этом в соседней Польше «под предлогом усиления охраны» развернута группировка в 17 тыс. солдат, из них 8 тыс. находятся непосредственно у рубежей Белоруссии.
Между тем напряжение между Киевом и Минском нарастает. В сентябре в воздушное пространство Гомельской области зашли БПЛА. Власти республики не раскрыли «владельца» дронов, однако белорусские эксперты считают, что с большой вероятностью им могла оказаться Украина. До того, в конце августа, офис Зеленского потребовал от Минска отведения войск.
«В 2025 году мы совместно отметим 80-летие победы в Великой Отечественной войне, в странах Содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом», – сказал президент России в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что взаимодействие в рамках СНГ является приоритетом российской внешней политики.
Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Азербайджана
Путин подчеркнул, что во время неформальной встречи накануне вечером лидеры стран СНГ обсудили текущий статус взаимодействия Москвы и Баку. Он также добавил, что отношения развиваются в положительном направлении, передает ТАСС.
В свою очередь Алиев также выразил удовлетворение динамикой отношений между Азербайджаном и Россией. Он подчеркнул, что после недавнего визита Путина в Баку взаимодействие между странами стало более активным, что проявляется в многочисленных контактах на уровне различных государственных структур и членов правительства. Это свидетельствует о значительном прогрессе в сотрудничестве.
Напомним, во вторник Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России Путиным, которые пройдут на полях саммита СНГ, а главной темой станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.
Володин подчеркнул в Telegram, что с Путиным Россия предолела «непростой путь возрождения и обретения суверенитета» после распада СССР и «проблемных 90-х». «Сегодня Россия – сильная и суверенная держава», – заявил Володин, отметив, что Путин «делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей». Как указал Володин, Путин опирается на поддержку граждан в защите «интересов нашей страны и народа».
По словам Володина, в понедельник Путина будут поздравлять не только россияне, но и жители стран по всему миру – те, кто вместе с Россией «выступают за справедливый многополярный мир».
Кадыров заявил в Telegram: «Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! Бесспорно, это знаменательный день для всего нашего Отечества».
По его словам, Путин стал «символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов» жителей России. Кадыров отметил, что Путин «возглавил страну в период сложнейшего во всех сферах кризиса», но смог «сплотить общество вокруг идеи национального возрождения». В результате страна преодолела кризис и «заняла достойное место на мировой арене».
Чечня, как подчеркнул Кадыров, глубоко признательна Путину за «мир и стабильность», его личный вклад позволил региону добиться «успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны». «Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» – заявил Кадыров.
Напомним, в Италии на улицах Генуи и Турина появились поздравления президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.
Путин получил от Эрдогана «хороший турецкий подарок» ко дню рождения
Когда у него спросили о стоимости подарка, и была ли она в пределах разрешенных для госслужащих 3 тыс. рублей, Ушаков ответил, что подарок стоил «чуть побольше», передает ТАСС.
Ушаков также отметил, что помимо подарка от Эрдогана, Путин получил много подарков из-за рубежа. Он подчеркнул, что подарки поступили от стран, с которыми Россия поддерживает плотные отношения. Среди них особенно выделилось теплое послание от китайского лидера Си Цзиньпина.
7 октября президенту России исполнилось 72 года.
Эрдоган поздравил президента Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.
При этом лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения.
Песков раскрыл содержание открытки с поздравлениями Путину от администрации президента
«Самые лучшие человеческие пожелания», – сказал Песков, отвечая на вопрос Life о том, какие пожелания оставили сотрудники в открытке, передает РИА «Новости».
Ранее Песков пояснял, что у президента есть семья, дети и внуки, которые искренне поздравляют его с праздниками, включая день рождения. 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.
По его словам, насыщенная повестка дня включает обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия в СНГ, передает РИА «Новости». Путин отметил, что взаимодействие в рамках Содружества Независимых Государств остается одним из главных приоритетов внешней политики России.
Президент также выразил надежду на плодотворную работу и доверительное общение лидеров государств, подчеркнув важность откровенного обсуждения актуальных вопросов развития регионов СНГ и мира в целом.
«Рассчитываю на плодотворную работу и традиционно откровенное, доверительное обсуждение насущных аспектов развития регионов СНГ и мира в целом», – сказал он на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
Накануне вечером Путин в свой день рождения провел неформальную встречу с главами государств СНГ в Москве.
Анонсирован визит Путина в Туркменистан
В Telegram-канале указывается, что в Туркменистан Путин отправится для участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.
Ранее стало известно, что во вторник в Москве под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Совета глав государств СНГ.