Европарламент обеспокоился «культом Сталина» в Грузии

Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

Tекст: Денис Тельманов

Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.



Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.