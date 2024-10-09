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    Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».

    2 комментария
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский для Белого дома хуже урагана

    Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.

    0 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Гормоны – лучший помощник государства

    Главная пропаганда чайлдфри происходит на рейсах по дороге на семейные курорты. Дети – это невероятно сложно и тяжело, даже при помощи мужа, няни и бабушек с дедушками. Но женщины все равно рожают.

    19 комментариев
    9 октября 2024, 15:35 • Новости дня

    Европарламент обеспокоился «культом Сталина» в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Депутаты европейского парламента приняли жесткую резолюцию с критикой «антидемократических» и «антизападных» процессов, якобы имеющих место в Грузии, при этом европейские депутаты разглядели в стране «рост культа Сталина», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В резолюции, которую власти Грузии назвали в целом «отвратительной» и «постыдной», в том числе из-за призывов ввести двусторонние санкции против России, выражается «обеспокоенность ростом культа Сталина и связанным с ним ростом ностальгии по СССР».

    Утверждается, что за этим стоит «поддержка правительства», что «подчеркивает его тесные связи с Россией».

    Ранее в среду председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили резко высказался против резолюции Европарламента.

    8 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Литва пообещала Украине пять камуфляжных штанов из российского поезда

    Литва пообещала передать Украине изъятые камуфляжные штаны из поезда Калининград-Москва

    Tекст: Денис Тельманов

    Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда Калининград-Москва и передадут их Украине, предполагая, что они предназначались для российских военных.

    Литовские пограничники изъяли пять камуфляжных штанов из почтового вагона поезда Калининград–Москва, сообщает РБК.

    Конфискованный груз будет передан Украине в качестве помощи. Изъятие произведено в соответствии с регламентом Совета ЕС о санкциях против России, поскольку такая одежда может использоваться для маскировки.

    Литовская таможня предполагает, что штаны предназначались для российских военных.

    Ведомство также сообщило о других конфискациях в сентябре и начале октября, в том числе пяти маскировочных сетей и камуфляжных сеток для маскировки пушек.

    По оценке литовской таможни, эти посылки отправляются членами волонтерских организаций Калининградской области для поддержки российских войск.

    Таможня Литвы напомнила, что для перевозки военных грузов необходимо разовое разрешение Министерства обороны, которое в настоящее время не выдается.

    Литовское правительство ранее предупреждало о прекращении транзита санкционных грузов из Калининграда.

    Литовская погранслужба также задержала поезд Москва–Калининград из-за провокационных надписей на вагонах.

    Ранее сообщалось, что ФСБ задержала украинских шпионов при попытке проникновения из Литвы в Россию.

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    7 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал главный приоритет страны

    Кобахидзе назвал урегулирование конфликта с Россией важнейшим приоритетом Грузии

    Премьер Грузии назвал главный приоритет страны
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что на ближайшие годы главным приоритетом страны станет прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с Россией.

    Кобахидзе, представляя предвыборную программу правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», отметил, что урегулирование конфликта с Россией является одним из важнейших приоритетов для Грузии на ближайшие годы, передает ТАСС.

    Он также прокомментировал внешнеполитические планы властей на ближайшие четыре года, назвав «важнейшей национальной задачей» перезагрузку отношений с США и Евросоюзом. Кобахидзе подчеркнул, что приоритетными задачами являются углубление отношений с НАТО и стратегическое партнерство с Китаем. Он заявил и о важности дальнейшего углубления отношений с соседними Арменией, Азербайджаном и Турцией.

    Ранее основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что «Грузинской мечте» приходится идти по «краю пропасти», чтобы удержать Грузию от вовлечения в военные действия. В сентябре президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «ненормальной страной».

    Коментарии (10)
    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    Коментарии (4)
    9 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    Грузия оскорбилась призывом Европарламента ввести прямые санкции против России
    @ Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Грузия, участвующая во всех международных санкциях против России после начала СВО, но не вводившая двусторонних, возмутилась призывом Европарламента ввести прямые рестрикции по отношению к Москве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В резолюции ЕП по Грузии, которая будет принята 9 октября, есть отвратительное требование ввести двусторонние санкции против России, – заявил на пресс-конференции председатель парламента Шалва Папуашвили. – Это первый официальный публичный документ ЕС, открыто требующий от Грузии санкций против России, и это скандально».

    По его словам, «хорошо то, что наконец открыто зафиксировано, какое давление оказывалось по этой теме на грузинские власти в последние два с половиной года за закрытыми дверями».

    «Авторы резолюции хорошо понимают, что санкции Грузии не навредят России, – сказал Шалва Папуашвили. – Грузии же и ее народу это грозит гарантированным экономическим коллапсом и большим риском вооруженного противостояния. Грузию не защищают зонтики НАТО и Евросоюза».

    «Все это наглядно показывает, насколько в действительности интересует авторов резолюции судьба народа Грузии», – отметил спикер высшего законодательного органа Грузии.

    По его словам, резолюция принимается за несколько дней до выборов в парламент Грузии 26 октября и является попыткой давления на избирателей.

    Также он сказал, что члены ЕП призывают санкционировать почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили «лишь потому, что он вносит огромный вклад в сохранение мира в Грузии, в недопущение превращения страны в место геополитического противостояния».

    Председатель парламента также назвал «постыдным» призыв европарламентариев освободить из заключения экс-президента Михаила Саакашвили.

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    8 октября 2024, 18:48 • Новости дня
    В Генпрокуратуре назвали число отказов ЕС и Канады выдать преступников России

    Генпрокуратура: ЕС и Канада 67 раз отказали России в выдаче преступников в 2024 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны Евросоюза и Канада в 2024 году отказали в выдаче преступников России 67 раз, сообщила российская Генеральная прокуратура.

    Из 67 отказов 14 были обоснованы политическими мотивами, так действовали в том числе Австрия, Германия и Канада, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. По 19 запросам причины отказа не были указаны, однако в Генпрокуратуре считают, что они также могут иметь политическую подоплеку.

    Среди отказов, поступивших в 2024 году, выделяются случаи, связанные с выдачей лиц, обвиняемых в преступлениях, таких как мошенничество, причинение имущественного ущерба и разбой. Дополнительно в 2024 году отказано в исполнении 27 запросов о правовой помощи, из которых семь также по политическим мотивам. Например, Швейцария отказала в предоставлении правовой помощи по делу о мошенничестве, ссылаясь на сомнения в соблюдении Россией международных обязательств.

    В Генпрокуратуре отметили, что с началом СВО уровень русофобии в западных странах, особенно в странах ЕС, значительно возрос, что в некоторых случаях привело к отказу правоохранительных органов от сотрудничества с Россией.

    Несмотря на трудности, зафиксировано успешное сотрудничество с рядом стран. За восемь месяцев 2024 года было удовлетворено 120 запросов о выдаче, а также исполнено 283 запроса о правовой помощи. Черногория, Сербия и ОАЭ выдали России лиц, разыскиваемых за преступления, такие как взяточничество, мошенничество и убийство.

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    7 октября 2024, 10:29 • Новости дня
    «Грузинская мечта» собралась вынести импичмент президенту Зурабишвили

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Правящая «Грузинская мечта» вновь попытается вынести импичмент президенту Саломе Зурабишвили за несогласованные визиты за рубеж, заявил в понедельник председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции Папуашвили заявил, что «иск в КС представят до выборов в парламент 26 октября».

    В прошлом году Конституционный суд постановил, что президент нарушила Основной закон, однако парламент не набрал необходимых 100 голосов, за импичмент проголосовало 86 депутатов.

    По словам Шалвы Папуашвили, в последние дни президент в нарушение Конституции посетила Францию, Германию, Польшу и Бельгию.

    Он отметил, что вопрос новый парламент рассмотрит сразу после выборов.

    Полномочия Зурабишвили истекают в декабре.

    Председатель парламента отметил, что импичмент будет иметь «символическое значение», но «важное как политический прецедент против грубого нарушителя Конституции».

    По его словам, «мы – не банановая республика».

    Он также обвинил Зурабишвили в нарушениях Конституции и по другим статьям – она отказывается назначать послов Грузии, участвует в предвыборной кампании и собирается назвать кандидатуру премьер-министра.

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    7 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    Посла Евросоюза в Грузии заподозрили в оскорблении правительства страны

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол ЕС в Грузии Павел Херчински якобы заявил о несовместимости членов правительства страны с европейскими ценностями, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол в понедельник во время встречи со студентами в грузинской столице заявил, что «члены правительства Грузии несовместимы с ценностями ЕС», а также что «Грузия не станет членом ЕС при нынешней правящей партии», сообщил оппозиционный телеканал «Формула». Спустя некоторое время телеканал убрал эти заявления со своего сайта.

    Представители правящей «Грузинской мечты» требуют от миссии Евросоюза разъяснений, были ли сделаны в действительности Херчински эти заявления или телеканал опубликовал дезинформацию.

    Посол ЕС в последнее время отметился рядом неоднозначных оценок кампании по выборам в парламент Грузии, которые состоятся 26 октября. В частности, он назвал «возмутительными, постыдными и отвратительными» баннеры на улицах Тбилиси с изображением разрушений на Украине и мирной Грузией по соседству на них.

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    8 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Тбилиси пообещал пожаловаться в ЕС на европосла в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров , Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о намерении сообщить странам ЕС о вмешательстве посла Евросоюза Павла Херчински во внутренние дела Грузии, что, по его словам, недопустимо, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Каладзе сообщил о планах направить письма главам МИД стран – членов ЕС, чтобы проинформировать их о действиях посла Евросоюза Павла Херчински. Он выразил недовольство попытками вмешательства посла Евросоюза во внутренние дела Грузии перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 октября.

    «Посол Евросоюза представляет все страны объединения, соответственно, мы планируем направить письма главам МИД стран – членов организации, рассказав о его попытках от их имени вмешаться в политические и избирательные процессы в Грузии», – заявил Каладзе. Он также подчеркнул, что такие действия являются недопустимыми.

    Каладзе категорически отверг обвинения о сворачивании Грузией прозападного курса. Он отметил, что несмотря на критику со стороны Павла Херчински, Грузия остается приверженной западным ценностям.

    Оппозиционный телеканал «Формула» ранее сообщал о высказываниях Херчински, в которых он утверждал, что «члены правительства Грузии несовместимы с ценностями ЕС» и что «Грузия не станет членом ЕС при нынешней правящей партии». Однако эти заявления были позже удалены с сайта телеканала, комментариев от посла по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посла Евросоюза в Грузии Павла Херчински заподозрили в оскорблении правительства страны, когда он намекнул на возможность полной остановки контактов Запада с Грузией в случае нарушений на предстоящих парламентских выборах, аналогичных произошедшим в Белоруссии, а грузинская оппозиция призналась в открытой поддержке со стороны США и Евросоюза.

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    7 октября 2024, 02:58 • Новости дня
    Идущее из России судно с аммиачной селитрой не допустили в порты Европы

    Идущее из России поврежденное судно MV Ruby с 20 тыс. тонн аммиачной селитры не приняли в портах ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Судно MV Ruby, которое перевозит 20 тыс. тонн аммиачной селитры из России в Африку, не было принято портами ЕС и Великобритании для ремонта якобы из-за опасений возможной детонации груза, пишет New York Times.

    Судно MV Ruby, принадлежащее мальтийской компании Ruby Enterprise, вышло из Кандалакши в августе с грузом аммиачной селитры в 20 тыс. тонн и направлялось в Африку, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно попало в аварию во время шторма, повредив корпус и получив повреждения ходовой части. 1 сентября MV Ruby приняли в порту Норвегии, где инспекторы обнаружили повреждения руля, корпуса и винта.

    Представитель норвежского морского управления заявил, что груз не представлял угрозы, но судно направили на ремонт в другое место в сопровождении буксира. Однако ни один порт ЕС или Великобритании не согласился принять корабль. Утверждается, что отказ связан якобы с опасениями «катастрофического взрыва». В Европе ссылаются на инцидент 2020 года, когда в порту Бейрута взорвалось 2,75 тыс. тонн нитрата аммония.

    Власти и руководство судна безуспешно пытались заверить общественность в безопасности груза. Как пишет издание, ситуация отражает недоверие, с которым сталкиваются суда, связанные с Россией, после начала спецоперации на Украине.

    Напомним, аммиачная селитра используется для производства удобрений. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более шести тысяч пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с сухогруза Rhosus.

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    8 октября 2024, 12:59 • Новости дня
    ЕС утвердил санкции против России за «гибридные действия»

    Евросоюз утвердил санкции против России за «вмешательство в выборы»

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз внедрил новый механизм санкций в отношении России за «вмешательство в выборы» и гибридные действия, что предполагает блокировку активов ряда лиц и компаний.

    Евросоюз утвердил новый режим санкций против России, передает ТАСС.

    Санкции направлены на борьбу с так называемыми гибридными действиями и вмешательством в выборы за пределами страны.

    Документ, принятый Советом ЕС, вводит механизм запретительных мер, направленных на «дестабилизирующие действия» России за рубежом. В рамках этого механизма планируется создание черного списка, куда войдут физические и юридические лица. Активы этих лиц будут блокироваться в европейских странах.

    Ранее послы стран Евросоюза утвердили новый санкционный механизм против России, который будет вводиться за якобы «гибридные действия против третьих стран», его утверждение ожидается на министерском уровне.

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    8 октября 2024, 01:18 • Новости дня
    США одобрили поставку Румынии радаров Sentinel

    Госдепартамент США одобрил продажу Румынии четырех радаров Sentinel AN/MPQ-64F1

    Tекст: Денис Тельманов

    Румыния закупит радиолокационные системы Sentinel у США для усиления своих оборонительных возможностей, укрепляя свои позиции в области противовоздушной обороны.

    Госдепартамент США одобрил продажу Румынии радиолокационных систем Sentinel, сообщает ТАСС.

    Запрос на закупку до четырех систем был направлен румынским правительством. Эти системы предназначены для выявления широкого спектра воздушных объектов, что значительно усилит обороноспособность Румынии против потенциальных воздушных угроз.

    Две первые системы, общая стоимость которых составляет около 90 млн долларов, будут в основном профинансированы из фондов программы военной помощи Foreign Military Financing.

    Министерство обороны Румынии приветствовало это решение, подчеркнув, что в программу закупок входят логистическая поддержка, обучение, оборудование связи, техническая помощь и транспортные услуги для оснащения наземных батальонов ПВО.

    Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр отметил, что радары Sentinel последнего поколения усиливают защитные возможности румынской ПВО.

    Особое внимание уделено их способности к раннему обнаружению медленно движущихся беспилотников с уменьшенным радарным следом, что делает их важным дополнением к существующим системам защиты.

    Ранее сообщалось, что Госдеп одобрил продажу торпед Mark 54 Индии на 175 млн долларов.

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    8 октября 2024, 20:25 • Новости дня
    Опрос предсказал победу «Грузинской мечты» на выборах в парламент

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Правящая с 2012 года в Грузии «Грузинская мечта» уверенно выиграет выборы в парламент 26 октября, свидетельствуют данные опроса компании Gorbi. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В опросе, проводившемся по заказу телекомпании «Имеди», приняло участие 1700 человек, и в нем «Грузинская мечта» набрала 59,5% голосов. Метод опроса – прямое интервью.

    «Единое национальное движение», поддерживающее осужденного в стране экс-президента Михаила Саакашвили, набрало 13,6%. Барьер в 5% также преодолевает оппозиционная «Коалиция перемен», ей удалось набрать 10,3%.

    Погрешность в опросе составляет порядка 3%.

    Оппозиция утверждает, что «Грузинская мечта» не имеет больше 30% поддержки. В парламенте Грузии 150 мандатов.

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    9 октября 2024, 01:56 • Новости дня
    Посольство России отвергло обвинения МИ-5 в саботаже

    Посольство России отвергло заявления МИ-5 об актах саботажа в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Лондоне отвергло обвинения главы МИ-5 Кена Маккаллума, заявив, что его утверждения о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе не имеют оснований.

    Посольство России в Лондоне отвергло заявления главы британской контрразведки МИ-5 Кена Маккаллума о предполагаемых актах саботажа со стороны России в Европе, передает ТАСС.

    В заявлении посольства говорится, что обвинения Маккаллума являются необоснованными.

    В дипредставительстве подчеркнули, что Маккаллум, как профессионал, должен знать о том, что против России странами НАТО, включая Британию, ведутся враждебные разведывательные операции, особенно в контексте украинского кризиса.

    «Тактика запугивания, которую он пытается применить, направлена на поддержание слабеющей общественной поддержки киевского режима», – отмечается в сообщении.

    Ранее, выступая в Лондоне, Маккаллум обвинил российские спецслужбы в намерении «создать хаос» в Британии и Европе, ссылаясь на поддержку, которую Запад оказывает Украине в конфликте с Россией.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках».

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    7 октября 2024, 14:27 • Новости дня
    Зурабишвили в нарушение конституции Грузии обсудила с оппозицией кандидатуры «технического премьера»

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая по закону не имеет права выдвигать кандидатуру премьер-министра, в понедельник начала консультации с оппозицией о будущем главе «технического правительства», которое оппоненты «Грузинской мечты» намерены сформировать после выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телекомпании «Имеди», на пост «технического премьера», который в течение года должен возглавлять правительство и потом провести новые выборы, рассматриваются кандидатуры экс-главы правительства саакашвилевского периода Николоза Гилаури и бывшей народной защитницы Нино Ломджария.

    Ломджария возглавляет сейчас одну из местных неправительственных организаций, а Гилаури, премьер-министр в 2009-2012 годах, недавно вернулся в Грузию из США.

    Гилаури уже заявил, что разработал программу действий.

    Ранее в понедельник стало известно, что правящая «Грузинская мечта» вновь попытается вынести импичмент президенту Саломе Зурабишвили за несогласованные визиты за рубеж.

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    8 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    Два российских альпиниста погибли в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Два российских альпиниста погибли в Казбегском районе Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным агентства «Интерпрессньюс», трагедия произошла в субботу во время восхождения на одну из вершин, доставить тела погибших удалось сейчас вертолетом погранполиции.

    Другие детали пока неизвестны.

    МВД ведет следствие.

    Ранее во вторник стало известно, что группа из пяти российских альпинистов погибла на горе Дхаулагири в Непале.

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    8 октября 2024, 10:27 • Новости дня
    FT: В ЕС собираются ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией

    Financial Times: В ЕС собираются ужесточить меры борьбы с нелегальной миграцией

    Tекст: Александра Юдина

    Европейские страны настаивают на усилении мер борьбы с нелегальной миграцией, включая сотрудничество с третьими странами и создание экстерриториальных миграционных центров, пишет Financial Times.

    По данным газеты, страны ЕС достигли консенсуса о необходимости усиления мер против нелегальной миграции, передает ТАСС.

    В частности, на предстоящем саммите ЕС планируется обсудить более жесткие механизмы, включая оплату третьим странам за прием мигрантов и отправку отказников в центры за пределами ЕС для депортации.

    Несмотря на согласие среди европейских стран, источники издания выражают сомнения в готовности третьих стран сотрудничать в этих вопросах.

    По мнению издания, введение новых мер требует согласования с международным правом и законодательством ЕС. Один из дипломатических источников подчеркнул, что без сотрудничества с третьими странами решить проблему будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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