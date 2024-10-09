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Итальянский журналист незаконно пересек границу России
Журналист Corriere della Sera незаконно побывал в Курской области с украинскими военными
Корреспондент итальянской газеты Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно пересек границу России и посетил Курскую область в сопровождении украинских военных.
Корреспондент итальянского издания Corriere della Sera Лоренцо Кремонези незаконно проник в Курскую область, пишет РИА «Новости». В своем материале, опубликованном в Corriere della Sera, журналист утверждает, что пересек российскую границу в сопровождении украинских военных.
По данным, опубликованным на сайте издания, Кремонези, который является специальным корреспондентом, работает в Corriere della Sera с 1989 года. В публикации он рассказал о своих впечатлениях от визита в курскую Суджу, не уточняя, каким образом ему удалось пересечь границу.
Ранее Федеральная служба безопасности возбудила дела в отношении немецкого и украинского журналистов, которые незаконно пересекли границу в Судже. Также сообщалось, что ФСБ начала расследование против журналистов из США и Румынии за незаконное пересечение границы в Курской области, отметив, что дела касаются 12 иностранных корреспондентов.