Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Герасимов: Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области
Герасимов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Курской области с потерями для противника
Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, лишив противника более 42 тыс. человек, сотен танков и артиллерийских орудий, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Он сообщил, что ВСУ понесли значительные потери, включая более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронемашин, а также более 350 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.
«Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», – заявил Герасимов. Он также отметил, что продолжается уничтожение и выдавливание вооруженных формирований из занятых населенных пунктов.
Одной из целей атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских резервов из Донбасса. Однако, как подчеркнул Герасимов, этого не произошло. По его словам, такая террористическая атака была предпринята киевским режимом в начале августа для создания информационного эффекта для западных спонсоров.
Напомним, потери ВСУ на Курском направлении за последние сутки составили порядка 260 военнослужащих, также были уничтожены три бронемашины, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция РЭБ.
Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.