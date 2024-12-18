  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 13:42 • Новости дня

    Герасимов: Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области

    Герасимов: ВС России остановили продвижение ВСУ в Курской области с потерями для противника

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, лишив противника более 42 тыс. человек, сотен танков и артиллерийских орудий, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

    Он сообщил, что ВСУ понесли значительные потери, включая более 42 тыс. человек, свыше 1800 танков и бронемашин, а также более 350 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, передает ТАСС.

    «Продвижение противника остановлено. Ударами авиации и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ и иностранных наемников вглубь российской территории», – заявил Герасимов. Он также отметил, что продолжается уничтожение и выдавливание вооруженных формирований из занятых населенных пунктов.

    Одной из целей атаки ВСУ на Курскую область было отвлечение российских резервов из Донбасса. Однако, как подчеркнул Герасимов, этого не произошло. По его словам, такая террористическая атака была предпринята киевским режимом в начале августа для создания информационного эффекта для западных спонсоров.

    Напомним, потери ВСУ на Курском направлении за последние сутки составили порядка 260 военнослужащих, также были уничтожены три бронемашины, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция РЭБ.

    Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.

    18 декабря 2024, 11:00 • Новости дня
    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова

    Сенатор Джабаров: Реакция секретариата ООН на убийство Кириллова – безобразие

    В Совфеде назвали безобразием реакцию секретариата ООН на убийство генерала Кириллова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Секретариат ООН стал полностью ручным и послушным органом в руках Запада. Поэтому теракты против россиян в условиях гражданской жизни для них становятся нормальными, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее ООН отказалась осудить теракт против начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова.

    «Реакция секретариата ООН – просто безобразие. Организация, которая должна всячески бороться с терроризмом, призывать страны к войне с этим злом XXI века, по сути, считает, что произошедшее на Рязанском проспекте – нормально», – рассказал Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Убийство Кириллова произошло не на поле боя, где стреляют и открыто воюют друг с другом. Этот теракт – подлый удар в спину. Поэтому такая реакция со стороны ООН совершенно неприемлема и не украшает эту организацию. Это также говорит о том, что секретариат во многом стал ручным и послушным органом в руках Запада, и прежде всего – США», – добавил парламентарий.

    «Между тем, вопрос по поводу убийства Кириллова будет поднят на ближайшем заседании Совбеза ООН, а это высший орган организации. Там мы и узнаем, отразил ли Дюжаррик позицию генсека, или нет. Сейчас его слова воспринимать, как точку зрению Антониу Гутерриша, нельзя», – заключил он.

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил: «Мы в курсе сообщений об инциденте, произошедшем сегодня в Москве, который привел к гибели двух российских военных». Он подчеркнул, что ООН призывает все стороны проявлять сдержанность и избегать действий, которые могут обострить ситуацию. Госдеп США отказался комментировать убийство генерала.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала реакцию ООН, назвав ее «свидетельством продажности». Дипломат подчеркнула, что ожидала более решительной реакции от ООН на данный инцидент.

    Напомним, в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в результате взрыва самодельного взрывного устройства, установленного в электросамокате. В Сети появились видеозаписи с места теракта. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала.

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    18 декабря 2024, 04:50 • Новости дня
    Житель Украинска десять дней укрывал российского штурмовика

    Житель Украинска десять дней укрывал штурмовика России, который погиб от снайперской пули

    Tекст: Вера Басилая

    В Украинске местный житель Виктор в течение десяти дней укрывал российского штурмовика от ВСУ, обеспечивая его едой и водой, пока ВС России не освободили район.

    Житель освобожденного города Украинск Виктор рассказал историю о том, как в течение 10 дней укрывал в своей квартире российского штурмовика. Боец был спрятан от украинских военных в квартире на первом этаже, при этом Виктор заботился о его пропитании и безопасности, передает РИА «Новости».

    После того как ВС России освободили район от ВСУ, Виктор сообщил прибывшим российским военным, что укрывает бойца из их бригады. Сослуживцы попросили Виктора привести штурмовика к ним, но без оружия. Виктор сопроводил бойца к его подразделению, где встреча прошла в теплой обстановке.

    Однако, когда штурмовик вернулся за своим оружием и амуницией, его настигла трагическая судьба. Украинский снайпер подстрелил его, когда он находился возле своей машины. Виктор выразил сожаление о потере, но подчеркнул свою веру в победу российской армии и надежду на лучшее будущее.

    Ранее эвакуированный из города Украинска беженец рассказал, как боевики Вооруженных сил Украины забросали дымовыми шашками подвал в одном из домов в Украинске в ДНР, где укрывались 20 мирных жителей.

    Минобороны сообщало, что ВС России освободили Украинск в ДНР в сентябре.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате наступательных действий освободили Старые Терны, а Южная группировка освободила населенный пункт Трудовое в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового батальона ВСУ, двух бригад теробороны, бригады спецназначения около Дзержинска, Зари, Катериновки, Шевченко, Правдовки и Щербиновки в ДНР. Отражены 11 контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 440 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

    Между тем в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Трудовое в ДНР. Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и пехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны возле Дроновки, Часова Яра, Резниковки, Звановки, Федоровки и Петровского в ДНР.

    Потери противника составили до 350 военнослужащих, бронемашина, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение вооруженным формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Золочевым и Волчанском в Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, бронемашина и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Новомлынска, Загрызово, Лозовой в Харьковской области, Ивановки, Торского, Тернов в ДНР и Новоегоровки в Луганской народной республике. Потери ВСУ при этом составили до 540 военнослужащих, БМП, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер Rosomak, два пикапа, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, американское 105-мм орудие М119 и 105-мм гаубица М101. Уничтожена станция РЭБ «Квертус», отчитались в Минобороны.

    Напомним, что накануне российские войска освободили Анновку в ДНР, а днем ранее освободили Елизаветовку в ДНР.

    Президент России Владимир Путин на коллегии Министерства обороны России сообщал об освобождении с начала года 189 населенных пунктов в зоне СВО.

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    18 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек

    Герасимов: С начала СВО потери ВСУ составили около миллиона человек

    Генштаб: ВСУ с начала спецоперации потеряли около миллиона человек
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил о потерях ВСУ, которые составили около миллиона человек убитыми и ранеными.

    Он также отметил значительные потери в технике, включая около 20 тыс. танков и бронемашин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии и более 1500 пусковых установок систем залпового огня, передает ТАСС.

    Выступая на брифинге для военных атташе иностранных государств, Герасимов подчеркнул, что российские войска владеют инициативой и проводят наступление по всему фронту, несмотря на колоссальную помощь, оказываемую Украине со стороны Запада.

    «Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках», – заявил он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных, а также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

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    18 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Крымские десантники уничтожили танк Abrams в Курской области

    Крымские десантники с помощью FPV-дронов уничтожили танк Abrams ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Крымские десантники использовали FPV-дроны для уничтожения танка Abrams украинских сил вблизи Новоивановки в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    Крымские десантники уничтожили танк Abrams, который использовали украинские военные в районе Новоивановки в Курской области. Это было осуществлено при помощи FPV-дронов, управляемых по оптоволоконным проводам, передает РИА «Новости».

    Группа операторов дронов, находясь в Суджанском районе, получила задачу найти и уничтожить танк противника возле передовых позиций российских сил. Вскоре они обнаружили танк Abrams на шоссе и поразили его точным ударом. Командир взвода с позывным «Чехов» так обездвижил танк, а последующие удары его подчиненных окончательно уничтожили машину.

    В Министерстве обороны отметили, что действия операторов FPV-дронов значительно упрощают задачи штурмовых групп, что способствует продвижению и захвату более выгодных позиций. Ежедневно расчеты БПЛА ВДВ уничтожают боевую технику украинских сил, как советского, так и западного производства.

    Ранее российский боец показал сожженный Abrams в селе Веселое в Курской области заявив об успешном поражении техники.

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что поставленные на Украину танки Abrams были недоукомплектованы и оказались «не самой полезной» техникой для вооруженных сил Украины.

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    18 декабря 2024, 08:28 • Новости дня
    Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР

    Рогов: Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР

    Российские войска освободили 90% территории Курахово в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные освободили почти весь город Курахово в ДНР, оставив украинские силы в западной промзоне, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска освободили около 90% территории города Курахово в западной части ДНР, бои продолжаются на оставшихся 10% территории, которые удерживаются украинскими силами, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что ВСУ сосредоточились в промзоне на западе и северо-западе города. При этом российские войска уже окружили Курахово с нескольких сторон, выбив противника из восточной, южной и центральной части города.

    Отмечается, что основные боевые действия теперь сосредоточены в северо-западном районе.

    Курахово имеет важное оперативное значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который долгое время оставался под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахова в ДНР. Сообщалось, что несколько сотен украинских солдат были заблокированы в Курахове на территории ТЭС и в городской черте.

    Позднее российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахова, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы.

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    18 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    Беженец рассказал об убийствах жителей Курахово украинскими военными

    Беженец рассказал, что ВСУ применяли FPV-дроны и минометы против жителей Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Беженец из Курахово Александр Романец сообщил, что украинские военные убивали мирных жителей, используя FPV-дроны и минометы, из-за чего погибли его бабушка и сосед.

    Беженец из Курахово Александр Романец обвинил украинских военных в убийствах мирных жителей. Он заявил, что вооруженные силы Украины использовали FPV-дроны и минометы против гражданского населения. Романец сообщил, что его бабушка, Кабзарь Ефросинья Георгиевна, погибла 31 марта 2023 года, когда с дрона сбросили взрывчатку на ее дом, который полностью сгорел, передает РИА «Новости»

    По словам Романца, его друг и сосед, Твердун Роман Юрьевич, также стал жертвой обстрела. Примерно в январе 2023 года мина попала в его дом, приведя к его гибели. Украинские военные не позволили войти в дом Твердуна, что сделало невозможным оказание помощи пострадавшему.

    Ранее беженец расскзал, что в Кураховской городской администрации отказывали в гуманитарной помощи жителям, если они писали заявления на русском языке.

    Пленный ВСУ рассказывал о расстрелах людей, не говорящих по-украински, в Курской области.

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    18 декабря 2024, 03:18 • Новости дня
    Российские войска зачистили «южнокураховский котел»

    Рогов сообщил о зачистке российскими войсками «котла» под Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска завершили зачистку «котла» южнее Курахово, где находились подразделения ВСУ, часть украинских бойцов сдалась в плен, а остальные были ликвидированы, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска завершили операцию по зачистке «южнокураховского котла» от украинских боевиков передает РИА «Новости».

    По его словам, одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы в ходе операции.

    Ранее группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР.

    До этого сообщалось, что сотни украинских солдат были заблокированы в Курахово.

    Минобороны сообщило, что в результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Анновка в Донецкой народной республике.

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    18 декабря 2024, 06:32 • Новости дня
    Марочко сообщил о ликвидации иностранных наемников под Харьковом

    Марочко: Российские силы ликвидировали группу наемников западнее Оскола под Харьковом

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили группу иностранных наемников из 12 человек в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Марочко заявил, что идентификация уничтоженных не представляется возможной из-за отсутствия документов и жетонов, что может говорить о причастности к наемникам или иностранным спецподразделениям, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что после детального изучения укрепрайона в траншеях обнаружено большое количество оружия и боеприпасов производства стран НАТО, а также 12 трупов без документов.

    Эксперт уточнил, что подобные находки часто свидетельствуют о присутствии иностранных наемников или спецподразделений с участием иностранцев.

    Ранее Марочко заявил, что российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты.

    ВС России продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, несмотря на переброску Киевом элитных подразделений ВСУ.

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    18 декабря 2024, 01:52 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине

    Подполье сообщило об ударах по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске и Кременчуге на Украине, а также по дислокации наемников в Вышгороде, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что в ночь на пятницу удары были нанесены по складам в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области на Украине, передает РИА «Новости».

    «Бронетехника... В аэродром в Староконстантинове тоже прилетело», – добавил он.

    Кроме того, удары были нанесены и в пригороды Киева, Обухова и Вышгорода. Лебедев уточнил, что в Вышгороде, предположительно, находились около 30 иностранных наемников.

    Также источники подполья сообщили о прилете в пригороде Харькова по скоплению военной техники.

    Подполье сообщило о взрыве и мощной детонации в пригороде Павлограда Днепропетровской области, также говорилось об ударах по пригороду Сум по месту дислокации ВСУ.

    До этого украинские СМИ оповестили о взрывах в Киеве перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в городе наблюдались перебои с электричеством и водоснабжением.

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    18 декабря 2024, 01:25 • Новости дня
    Мощный взрыв и детонация зафиксированы в Павлограде на Украине

    Подполье сообщило о взрыве и мощной детонации в пригороде Павлограда Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    В пригороде Павлограда Днепропетровской области зафиксирован взрыв, сопровождавшийся сильной детонацией, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    В пригороде Павлограда Днепропетровской области произошел взрыв. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о сильной детонации на северо-восточной стороне города, передает РИА «Новости».

    Также второй взрыв произошел в том же направлении, однако на этот раз детонации не последовало. По его словам, на место происшествия выехали кареты скорой помощи.

    Кроме того, Лебедевсообщил об ударе в пригороде Сум, который, предположительно, пришелся по месту дислокации ВСУ, связанном с образовательным учреждением. Здесь также произошло второе попадание, однако подробности о последствиях не уточняются.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве перед срабатыванием сирен воздушной тревоги, в результате чего в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением.

    Также сообщалось, что во вторник утром в Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы.

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    18 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Госдеп: Никто не диктует Киеву, когда начинать переговоры

    Миллер заявил, что никто извне не диктует Киеву время начала переговоров

    Госдеп: Никто не диктует Киеву, когда начинать переговоры
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев обладает правом самостоятельно решать вопрос о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и никто извне не может диктовать ему условия или сроки, заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что США считают, что никто не имеет права диктовать Киеву, когда начинать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Его слова стали ответом на заявление избранного американского президента Дональда Трампа, который отметил, что Владимир Зеленский должен готовиться к сделке.

    Миллер подчеркнул, что «никто снаружи Украины не может диктовать Украине, если и когда им вступать в переговоры». Он отметил, что Киев «заработал право принимать решения» о переговорах. По его мнению, мировое сообщество не имеет полномочий принуждать Украину к началу переговорного процесса.

    Ранее Дональд Трамп высказал мнение, что Зеленский должен быть готов к заключению сделки по Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции сообщил о планах начать переговоры с Владимиром Путиным и представителями Украины для урегулирования конфликта.

    Также Трамп заявил, что в этом вопросе достигнут «небольшой прогресс».

    Между тем, представитель Белого дома Кирби заявил об отказе администрации США вести переговоры по Украине без участия Киева.

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    18 декабря 2024, 07:35 • Новости дня
    Российские военные отбросили ВСУ на 5 км от Табаевки

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие отбросили украинские силы на 5 км от Табаевки после успешного рывка и занятия лесополосы, ранее контролируемой ВСУ, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после продолжительной артиллерийской подготовки российские подразделения осуществили рывок и заняли лесополосу, ранее находившуюся под контролем украинских военных, передает ТАСС.

    Эта операция позволила отбросить противника на 5 км от населенного пункта.

    Марочко подчеркнул, что успех российских сил на этом участке фронта привел к значительному ухудшению оперативно-тактической ситуации для ВСУ на севере Табаевки. Так, позиции ВСУ находятся в низине, а стратегические высоты на востоке и западе населенного пункта контролируются российскими силами.

    Ранее ВС России расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, очистив около семи га леса от украинских сил. Также российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты. Кроме того, российские военные, продвигаясь в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ с территории Часовярского огнеупорного комбината.

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    18 декабря 2024, 07:59 • Новости дня
    Российские войска перешли реку Мокрые Ялы в ДНР

    Российские силы форсировали реку Мокрые Ялы в ходе боев за село Сторожевое в ДНР

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска успешно форсировали реку Мокрые Ялы, добившись тактического успеха в боях за село Сторожевое, расположенное к югу от Великой Новоселки в ДНР, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов ОП РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска перешли реку Мокрые Ялы в ходе боев за населенный пункт Сторожевое, который находится в районе Великой Новоселки в Донецкой народной республике, передает ТАСС.

    Переход реки Мокрые Ялы имеет стратегическое значение для продолжения наступательных операций в данном регионе. Бои в этом районе продолжаются.

    Ранее ВС России расширили зону контроля на юго-западе от Кременной, очистив около семи гектаров леса от украинских сил. Также российские войска заняли и укрепили участок фронта шириной 8 км на Купянском направлении, создав долговременные огневые точки и наблюдательные посты. Кроме того, российские военные, продвигаясь в ДНР, частично выбили подразделения ВСУ с территории Часовярского огнеупорного комбината.

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    18 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в Курской области

    В Минобороны сообщили о ликвидации 210 боевиков ВСУ за сутки в Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска продолжают освобождать Курскую область, уничтожив значительные силы противника и технику в районе ряда населенных пунктов, включая Александрию и Викторовку.

    Группировка войск «Север» нанесла удар по формированиям различных украинских бригад и батальонов в множестве населенных пунктов, таких как Александрия, Викторовка, Дарьино и др. Действия Российской армии направлены на поражение украинских подразделений с помощью авиации и артиллерии, сообщает Минобороны России.

    В результате боевых действий в течение суток ВСУ понесли значительные потери. Уничтожены более 210 военнослужащих, два танка, несколько боевых машин и бронетранспортеров, а также артиллерийские установки и пусковая установка реактивной системы залпового огня хорватского производства. Потери техники включают пусковую установку RAK-SA-12, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    За все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 41 870 военнослужащих и значительное количество техники, включая 244 танка, десятки бронемашин, артиллерийских орудий и пусковых установок. Среди уничтоженных систем – 11 HIMARS и шесть MLRS производства США. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, российские силы наносят удары по противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, СКР возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии по подозрению в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Военнослужащий ВСУ Александр Терези обвинил командование в обмане при отступлении на Курском направлении, указывая на оставшуюся без поддержки часть.

    Российские войска остановили продвижение ВСУ в Курской области, нанеся потери противнику более чем в 42 тыс. человек и сотен единиц техники, как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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