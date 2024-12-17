У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.3 комментария
ВСУ потеряли до 260 военных за сутки на Курском направлении
Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили порядка 260 военнослужащих, уничтожены три бронемашины, хорватская пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, две 122-мм гаубицы Д-30 и станция РЭБ, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям шести механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых двух бригад терробороны ВСУ около Гуево, Леонидово, Малой Локни, Мартыновки, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины, Новоивановки, Погребков, Русского Поречного, Свердликово и Старой Сорочины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Колмаков, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Черкасского Поречного, Беловод, Журавки и Павловки в Сумской области, отчитались в Минобороны.
За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 41 660 военнослужащих, 242 танка, 182 машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1279 бронемашин, 1150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 75 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВСУ потеряли в Курской области до 540 военных и танк.
Президент России Владимир Путин назвал действия Киева в Курской области преступлением против российского народа и призвал Вооруженные силы выбросить противника с этой территории.