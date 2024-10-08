Тбилиси пообещал пожаловаться в ЕС на европосла в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров , Тбилиси

Каладзе сообщил о планах направить письма главам МИД стран – членов ЕС, чтобы проинформировать их о действиях посла Евросоюза Павла Херчински. Он выразил недовольство попытками вмешательства посла Евросоюза во внутренние дела Грузии перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 октября.

«Посол Евросоюза представляет все страны объединения, соответственно, мы планируем направить письма главам МИД стран – членов организации, рассказав о его попытках от их имени вмешаться в политические и избирательные процессы в Грузии», – заявил Каладзе. Он также подчеркнул, что такие действия являются недопустимыми.

Каладзе категорически отверг обвинения о сворачивании Грузией прозападного курса. Он отметил, что несмотря на критику со стороны Павла Херчински, Грузия остается приверженной западным ценностям.

Оппозиционный телеканал «Формула» ранее сообщал о высказываниях Херчински, в которых он утверждал, что «члены правительства Грузии несовместимы с ценностями ЕС» и что «Грузия не станет членом ЕС при нынешней правящей партии». Однако эти заявления были позже удалены с сайта телеканала, и комментариев от посла по этому поводу не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посла Евросоюза в Грузии Павла Херчински заподозрили в оскорблении правительства страны, когда он намекнул на возможность полной остановки контактов Запада с Грузией в случае нарушений на предстоящих парламентских выборах, аналогичных произошедшим в Белоруссии, а грузинская оппозиция призналась в открытой поддержке со стороны США и Евросоюза.