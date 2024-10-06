При тушении пожара в Каспийске пострадали трое сотрудников МЧС

Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»

Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

Tекст: Вера Басилая

Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

