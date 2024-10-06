Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.4 комментария
При тушении пожара в Каспийске пострадали трое сотрудников МЧС
В Каспийске трое сотрудников МЧС России пострадали при тушении пожара и были доставлены в больницу с ожогами, сообщила пресс-служба ведомства.
В Telegram-канале МЧС указали, что трое сотрудников ведомства получили ожоги во время тушения пожара в городе Каспийск, Дагестан. Отмечается, что все пострадавшие были немедленно госпитализированы.
Напомним, в воскресенье возгорание в выставочном центре «Пир» в Каспийске привело к эвакуации людей, что позволило избежать пострадавших, а огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что в Каспийске пожар охватил 700 квадратных метров второго этажа торгового центра, расположенного на территории выставочного центра «Каспий экспо», для его тушения задействованы 39 специалистов и 13 единиц техники.