В Каспийске пожар в торговом центре достиг 700 квадратных метров

Пожар в ТЦ «Пир» в Каспийске охватил 700 квадратных метров второго этажа

Tекст: Ольга Иванова

Пожар в торговом центре «Пир» в дагестанском Каспийске охватил 700 квадратных метров на втором этаже здания, передает РИА «Новости». В операции по тушению огня участвуют 39 специалистов и 13 единиц техники МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в 12.19 по московскому времени.

Торговый центр «Пир» располагается на территории выставочного центра «Каспий экспо» по адресу: Кирпичное шоссе, 13. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, огнеборцам удалось оперативно приступить к тушению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени.

На данный момент причина возгорания остается неизвестной. Представители местной администрации и МЧС проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Жертв и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание в выставочном центре «Пир» в Каспийске привело к эвакуации людей, что позволило избежать пострадавших, а огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

