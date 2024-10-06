Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.4 комментария
В Каспийске пожар в торговом центре достиг 700 квадратных метров
Пожар в ТЦ «Пир» в Каспийске охватил 700 квадратных метров второго этажа
В Каспийске пожар охватил 700 квадратных метров второго этажа торгового центра, расположенного на территории выставочного центра «Каспий экспо», для его тушения задействованы 39 специалистов и 13 единиц техники, сообщили в МЧС России.
Пожар в торговом центре «Пир» в дагестанском Каспийске охватил 700 квадратных метров на втором этаже здания, передает РИА «Новости». В операции по тушению огня участвуют 39 специалистов и 13 единиц техники МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в 12.19 по московскому времени.
Торговый центр «Пир» располагается на территории выставочного центра «Каспий экспо» по адресу: Кирпичное шоссе, 13. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, огнеборцам удалось оперативно приступить к тушению, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пламени.
На данный момент причина возгорания остается неизвестной. Представители местной администрации и МЧС проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Жертв и пострадавших в результате пожара не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорание в выставочном центре «Пир» в Каспийске привело к эвакуации людей, что позволило избежать пострадавших, а огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.