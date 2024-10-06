Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.0 комментариев
В выставочном центре Каспийска произошел пожар
В дагестанском Каспийске на втором этаже выставочного центра «Пир» вспыхнул пожар, охвативший 100 квадратных метров площади, пострадавших нет, сообщили в оперативных службах города.
Как указал источник, огонь охватил второй этаж трехэтажного здания, расположенного по адресу: улица Кирпичное шоссе, 13. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, передает РИА «Новости».
Как уточнили в городском управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, на месте происшествия работают пожарные расчеты. Пострадавших в результате возгорания нет, что подтвердили в оперативных службах.
Ранее сообщалось, что пожар в Хабаровском краевом музыкальном театре возник из-за искр от сварки, которые попали на утеплитель кровли, что привело к возгоранию и разрушению части здания.