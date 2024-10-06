Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Петербурге школьники стали героями фейка о банде мигрантов
Полиция Петербурга нашла школьников, причастных к фейку о банде мигрантов
В Петербурге полиция установила, что вирусное видео, якобы подтверждающее существование банды мигрантов, оказалось дракой из-за девушки между соседскими подростками, которые не подозревали о его публикации в сети, а игрушечный пистолет был принесен в полицию одним из участников.
Как сообщает РИА Новости, полиция Петербурга обнаружила подростков, чьи фото и видео использовали в фейковой новости о банде мигрантов. В пятницу было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве на основании поста в Telegram, где говорилось о молодежных бандах. Этот пост сопровождался роликом драки и фото юноши с предметом, похожим на пистолет.
Выяснилось, что драка на видео произошла три месяца назад из-за девушки и не имела никакого отношения к мигрантам. Полицейские нашли троих подростков, участвовавших в инциденте. Они учатся в разных школах, но знакомы по соседству. Подростки были удивлены, что инцидент снова стал актуальным и сообщили, что давно уладили конфликт.
Один из школьников принес в полицию игрушечный пистолет, с которым был снят. Полицейские провели профилактическую беседу с подростками и их родителями. Материалы передадут в Следственный комитет для дальнейшего расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве против молодежных банд мигрантов, которые терроризируют город. Число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов возросло почти на 70%. Был раскрыт канал миграции на территории Петербурга, с помощью которого легализовали свыше 3 тыс. незаконных мигрантов, включая осужденных за терроризм.