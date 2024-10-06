Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова
НИИ Склифосовского: Василий Ливанов остался в тяжелом состоянии
Народный артист РСФСР Василий Ливанов находится в реанимации НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии, что подтвердили в больнице.
В больнице подчеркнули, что состояние артиста остается тяжелым, он находится в реанимации отделения неврологии, передает РИА «Новости».
Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Образование он получил в Московской средней художественной школе, а затем в Театральном училище имени Щукина. С 1960 по 1964 годы Ливанов работал в Театре-студии киноактера, а позднее возглавил московский экспериментальный театр «Детектив» в 1988-1992 годах.
Ливанов дебютировал в кино в 1959 году с эпизодической ролью в фильме «Город на заре». Однако наибольшую популярность ему принесла роль Шерлока Холмса в телесериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который шел на экранах с 1979 по 1986 годы.
Напомним, Ливанова в сентябре госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже стало известно, что народный артист находится в реанимации после остановки сердца на операции, в настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.