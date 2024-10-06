В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

НИИ Склифосовского: Василий Ливанов остался в тяжелом состоянии

Tекст: Дарья Григоренко

В больнице подчеркнули, что состояние артиста остается тяжелым, он находится в реанимации отделения неврологии, передает РИА «Новости».

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Образование он получил в Московской средней художественной школе, а затем в Театральном училище имени Щукина. С 1960 по 1964 годы Ливанов работал в Театре-студии киноактера, а позднее возглавил московский экспериментальный театр «Детектив» в 1988-1992 годах.

Ливанов дебютировал в кино в 1959 году с эпизодической ролью в фильме «Город на заре». Однако наибольшую популярность ему принесла роль Шерлока Холмса в телесериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», который шел на экранах с 1979 по 1986 годы.

Напомним, Ливанова в сентябре госпитализировали в НИИ Склифосовского с подозрением на инсульт. Позже стало известно, что народный артист находится в реанимации после остановки сердца на операции, в настоящее время он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.