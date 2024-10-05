Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Роспотребнадзор взял на контроль вспышку инфекции в Гонконге
Роспотребнадзор взял на контроль вспышку стрептококковой инфекции в Гонконге
Ситуация с распространением стрептококковой инфекции в Гонконге, где зафиксировано более 90 случаев заражения, находится на контроле Роспотребнадзора, сообщили в ведомстве.
Роспотребнадзор отмечает, что специалисты уделяют особое внимание мониторингу и оперативной оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в мире, передает РИА «Новости».
«Информация об осложнении эпидемиологической ситуации из-за распространения стрептококковой инфекции в Гонконге на контроле ведомства», – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в Гонконге зафиксирована вспышка инфекции, вызванной стрептококками группы B, с 91 случаем заражения и четырьмя смертельными исходами. Врачи связывают это с употреблением сырой пресноводной рыбы.