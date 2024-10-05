Встреча Асада и Эрдогана на саммите БРИКС не подтвердилась

Посол Сирии опроверг информацию о встрече Асада и Эрдогана на саммите БРИКС

Tекст: Александра Юдина

По его словам, информация о возможной встрече лидеров стран президента на саммите БРИКС в Казани не подтверждается, передает ТАСС.

Джаафари подчеркнул, что такая встреча невозможна до тех пор, пока не будут выполнены все условия сирийской стороны.

Посол уточнил, что основными требованиями являются вывод турецких войск с оккупированных сирийских территорий и прекращение поддержки террористических группировок. Он отметил, что до выполнения этих требований никакая встреча между лидерами двух стран не состоится.

Ранее Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом для нормализации отношений между двумя странами. Анкара определила четкие условия для восстановления дипломатических отношений с Дамаском.

