Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
В Алтайском крае прорвало дамбу и разрушило дорогу
В Шелаболихинском районе Алтайского края прорыв дамбы разрушил дорогу через реку
В Алтайском крае прорвало дамбу, которая сдерживала воду Зеркальных озер, в результате чего разрушена дорога, соединяющая обе части Шелаболихи, сообщил глава района Александр Шушунов.
В своем Telegram-канале он сообщил, что дамба, удерживавшая воды Зеркальных озер, не справилась с большим объемом накопившейся воды из-за дождливого лета. В результате вода хлынула в русло реки, что привело к разрушению дороги, соединяющей две части села.
«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», – указал Шушунов.
Очевидцы сняли на видео последствия прорыва, где видно, как целый кусок дороги смыло в реку.
В соцсетях также делятся фотографиями, на которых запечатлены серьезные провалы на автомобильной дороге. В связи с ситуацией, районные власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и не приближаться к опасным местам.
Напомним, в Бурятии в сентябре был введен режим ЧС из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подтопления федеральной дороги Р-258 «Байкал».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии.