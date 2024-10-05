В Алтайском крае прорвало дамбу и разрушило дорогу

В Шелаболихинском районе Алтайского края прорыв дамбы разрушил дорогу через реку

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он сообщил, что дамба, удерживавшая воды Зеркальных озер, не справилась с большим объемом накопившейся воды из-за дождливого лета. В результате вода хлынула в русло реки, что привело к разрушению дороги, соединяющей две части села.

«Дамбы, которые годами держали воду на Зеркальных озерах, сегодня не сдержали большой объем воды, накопившейся этим дождливым летом», – указал Шушунов.

Очевидцы сняли на видео последствия прорыва, где видно, как целый кусок дороги смыло в реку.

В соцсетях также делятся фотографиями, на которых запечатлены серьезные провалы на автомобильной дороге. В связи с ситуацией, районные власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и не приближаться к опасным местам.

Напомним, в Бурятии в сентябре был введен режим ЧС из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Мухоршибирском районе и подтопления федеральной дороги Р-258 «Байкал».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы на водохранилище в Бурятии.

