ГБР: Чиновник из Хмельницкой области на Украине гладил изъятые 6 млн долларов

Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение

Политолог Скачко: Митинги бойцов ВСУ могут перерасти в антивоенные выступления

Tекст: Олег Исайченко

«Украинское руководство не может в полной мере обеспечить всем необходимым регулярную армию, не говоря уже о бригадах территориальной обороны. Это, разумеется, вызывает недовольство военных», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Он отметил, что 123-я бригада теробороны была сформирована в Николаевской области, именно поэтому бойцы провели митинг там.

Собеседник напомнил, что цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения. Однако, как подчеркнул Скачко, мероприятие служит признаком военного кризиса на Украине. «Пока украинские военные заявляют о готовности воевать, но жалуются, что при текущих условиях хорошо это делать они не могут. Это можно считать первой стадией. Вскоре, я не исключаю, риторика изменится, перерастет в антивоенные выступления», – рассуждает спикер.

При этом пример 123-й бригады теробороны может быть заразительным. «Материальное обеспечение ВСУ неудовлетворительно повсеместно. Более того, российская армия продолжает вести наступление. Поэтому на тех участках, где будет создаваться угроза прорыва и уничтожения украинских военных, те будут покидать свои позиции, тем самым «голосуя за жизнь ногами», – полагает эксперт.

В Киеве попытаются купировать эту угрозу. Так, бойцам, вышедшим на митинг в Николаевской области, уже пригрозили уголовной ответственностью. Но приговор для них, как считает политолог, будет зависеть от нескольких факторов. «Важно понять, во-первых, есть ли желание у других генералов и командиров наказывать этих людей, а во-вторых, не стоят ли за выступлением бригады теробороны силы, которые действительно хотят прекратить боевые действия и склонить власти к переговорам», – уточнил он.

«Реакция Киева на этот митинг в том числе покажет, стихийная ли это акция или ей руководила определенная организация, которая пытается подать сигнал другим бригадам и подразделениям», – заключил Скачко.

Ранее около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу. Как сообщают украинские СМИ, военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы обратить внимание властей на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении.

Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения. По его словам, он неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ.

Представитель Военной службы правопорядка Украины, присутствовавший на митинге, отказался комментировать ситуацию, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пригрозил военным уголовной ответственностью, обвинив их в самовольном оставлении воинской части в Донбассе.