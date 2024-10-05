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ВС РФ эвакуировали подбитый танк в Авдеевке
Российские военные эвакуировали украинский танк в авдеевском направлении
Российские военнослужащие успешно эвакуировали подбитый украинский танк в зоне специальной военной операции, предварительно проведя инженерную разведку маршрута.
Российские военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали подбитый украинский танк на авдеевском направлении, сообщает РИА «Новости».
Операция по эвакуации была проведена ремонтно-эвакуационной группой войск, которые сначала провели инженерную разведку района и маршрута подъезда к танку для обеспечения безопасности личного состава и техники. После этого танк был отбуксирован в безопасный район для дальнейшей оценки специалистами.
По информации Минобороны РФ, украинский танк подорвался на противотанковой мине и затем был добит операторами FPV-дронов российской группировки. Для обеспечения безопасности в ходе эвакуации двое военнослужащих отвечали за обнаружение мин и наблюдение за небом.
Ведомство также опубликовало видеозапись эвакуации, в которой старший мастер бронированной ремонтно-эвакуационной машины с позывным «Фаза» отметил, что на подключение танка к буксировочной машине уходит не более минуты.
Он добавил, что техники на поле сражения много, но большая ее часть сгорела и не представляет ценности. «Фаза» выразил желание экипажа захватить танки Leopard или Abrams.
Ранее сообщалось, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 20 тыс. военных