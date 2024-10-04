Властям США удалось уговорить портовых рабочих прекратить забастовку

Названы вызывающие депрессию и половую дисгармонию у мужчин напитки и продукты

Психотерапевт Кульгавчук рассказал о вызывающих депрессию продуктах

Tекст: Татьяна Косолапова

«Существует ряд продуктов, которые влияют на эмоциональное состояние человека. Но здесь важно определиться в понятиях. Говорить о том, что человек, что-то откусив, сразу впадает в депрессию, будет, конечно, неправильно. Поэтому корректнее говорить о тех продуктах, которые могут привести к снижению фона настроения, лишать нас энергии», – говорит Кульгавчук.



Первое место, по его словам, среди таких продуктов занимает алкоголь. «Эйфория, которая может накрывать человека при приеме, после интоксикации часто сменяется дисфорией – пониженным фоном настроения с элементами раздражительности, неприязни к окружающим. Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга. Упавший фон настроения, в свою очередь, может провоцировать новое употребление алкоголя, создать порочный круг и привести к запоям», – описывает последствия употребления спиртных напитков врач.



Мучное и сладости

К депрессии также приводят кондитерские и хлебобулочные изделия. По словам психотерапевта, легкоусвояемые углеводы способствуют перепадам настроения, а часто сопутствующее ожирение не способствует энергичному образу жизни и хорошей самооценке. «Тут аналогичный с алкоголем механизм – стресс «заедают». И тем самым становятся еще более «тяжелыми» на подъем», – объясняет специалист.

К еде, которая способствует снижению фона настроения, можно отнести и сахар. Он способствует дисбалансу инсулина и глюкозы, истощает запасы витаминов группы В, необходимых для стабильного позитивного настроения.



Мясо и фастфуд

Жирное красное мясо, к которому можно отнести свинину, баранину и мясные полуфабрикаты, также может привести к негативным психологическим последствиям, продолжает психотерапевт. Эти продукты долго перевариваются, отнимая у человека много энергии: «Как правило, после плотного мясного ужина не хочется придерживаться никаких планов, воплощения идей, сон становится менее качественным А порой после тяжелых застолий человек ощущает себя немного «разбитым».



Депрессивной едой врач назвал и фастфуд. «Нет ничего плохого, если это разовое употребление. Но при постоянном питании такая насыщенная трансжирами тяжелая пища вместе со сладкой газировкой может на 40 процентов повышать вероятность развития депрессии», – делится Кульгавчук.

Кофе и энергетики

Специалист отмечает, что энергетики тоже могут постепенно ухудшать психическое состояние – нервная система буквально «изнашивается» при постоянном повышении стимулирующих дозировок.

«Кофе – замечательный напиток, но при неумеренном приеме может приводить к проблемам. Он блокирует рецепторы аденозина (нейромедиатора, регулирующего цикл сна и бодрствования) и снижает сигналы о сонливости, усталости. При длительном употреблении кофеина организм адаптируется к его действию и начинает производить больше рецепторов аденозина. И тогда, для достижения того же эффекта, нужно увеличивать дозу кофе. Если же человек перестает употреблять кофеин или снижает его употребление, то он сталкивается с симптомами ломки или абстиненции: снижением концентрации внимания, работоспособности, апатией, головной болью, раздражительностью, унынием, сонливостью», – говорит врач.

Вторичная сексуальная депрессия

По его словам, вызванная неправильными питанием и напитками депрессия может спровоцировать снижение сексуального потенциала у мужчин, что еще больше повысит уровень стресса. «Снижение частоты половых контактов и уровня тестостерона – гормона, отвечающего не только за сексуальное влечение, но и за энергию у мужчин – может снижать самооценку, вызывать психологические и сексуальные дисгармонии. А все это, в свою очередь, дополнительно усиливает негативные тенденции», – считает врач.



При этом он отмечает, что не нужно себя абсолютно во всем ограничивать, но стоит помнить о мере. «Важно вовремя задумываться о качестве своей жизни, осознавать причины деструктивного, неэффективного поведения, вовремя уметь корректировать свое психоэмоциональное состояние не сколько продуктами, сколько изменением мышления, оставаясь деятельным, счастливым и здоровым», – заключил Кульгавчук.

Ранее директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева рассказала, что сахаросодержащие напитки вызывают привыкание, которое равносильно привыканию к кокаину. Она рассказала о последствиях употребления сладкой воды, а также дала рекомендации по ее замене на свежевыжатые соки и травяные чаи.

