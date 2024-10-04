В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Властям США удалось уговорить портовых рабочих прекратить забастовку
Забастовка докеров в США завершилась после соглашения по зарплатам
Забастовка портовых рабочих на Восточном побережье США, угрожавшая цепочке поставок, завершилась благодаря усилиям администрации Джо Байдена, направленным на достижение соглашения между рабочими и судоходными компаниями.
Как передает Politico, забастовка портовых рабочих, начавшаяся на Восточном побережье США, завершилась после достижения предварительного соглашения между Международной лигой докеров и альянсом судоходных компаний. В четверг вечером представители обеих сторон заявили, что они договорились о значительном увеличении заработной платы и продлении истекшего контракта до 15 января. В совместном заявлении подчеркивается, что все текущие протесты прекращаются, и работа по основному контракту возобновляется.
Президент США Джо Байден сыграл важную роль в разрешении конфликта, активно взаимодействуя с сторонами на протяжении последнего месяца. После начала забастовки Байден заявил о поддержке профсоюза и призвал судоходные компании сделать лучшее предложение. Он также выразил удовлетворение достигнутым соглашением: «Сегодняшнее предварительное соглашение о рекордной зарплате и продлении коллективного договора представляет собой значительный прогресс в направлении сильного контракта».
Конфликт вызвал редкое политическое единство: Байден, Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп осудили иностранные судоходные компании за контроль над торговлей США. Забастовка также привлекла внимание к Хэролду Даггетту, лидеру профсоюза, который на протяжении года угрожал срывами цепочки поставок. Даггетт высказался против замены рабочих роботами, подчеркивая: «Машины не кормят семьи». В то же время его высокая зарплата и предполагаемые связи с мафией стали объектом критики.
Некоторые республиканцы и бизнес-группы призывали Байдена использовать акт Тафта-Хартли для временного прекращения забастовки, однако он отказался, веря, что коллективные переговоры приведут к быстрому решению. Данный акт почти единогласно отвергается профсоюзами, так как лишает их важного рычага в переговорах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная ассоциация портовых грузчиков объявила о начале забастовки докеров на Восточном побережье США, угрожающей парализовать работу 36 портов и нарушить импорт товаров, включая продукты питания и автомобили. На фоне забастовки портовых работников американцы начали массово скупать туалетную бумагу, что вызвало дефицит на полках магазинов, несмотря на то, что большая часть этого товара производится в стране.