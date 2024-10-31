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Премьер Грузии заявил о перезагрузке отношений с Западом в 2025 году
Премьер-министр Грузии Кобахидзе прогнозировал улучшение отношений с Западом в 2025 году
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что перезагрузка отношений с Западом начнется с первого квартала 2025 года, выразив уверенность в прекращении саботажа работы парламента со стороны оппозиции.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» выразил уверенность в том, что отношения Грузии с Западом начнут улучшаться с первого квартала 2025 года, передает ТАСС. Кобахидзе подчеркнул, что ожидается существенная перезагрузка в отношениях с западными странами.
Премьер-министр также отметил, что «оппозиция не сможет долго саботировать работу парламента». По его словам, действия оппозиции будут преодолены, и Грузия сможет продолжить политическое развитие. Кобахидзе добавил, что текущая ситуация в стране требует конструктивного участия всех политических сил.
Кроме того, по словам премьера, на прошедших парламентских выборах в Грузии было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне посредствам зарубежного финансирования.
Заявления Кобахидзе прозвучали на фоне нарастания политической напряженности в Грузии и продолжающихся протестов оппозиции. Ситуация в стране обостряется, и правительство Грузии стремится улучшить международные отношения и стабилизировать внутреннюю обстановку.
До этого глава правительства закавказской республики опроверг обвинения в фальсификациях на выборах. Вместе с тем стало известно, что накануне стало известно, что грузинская оппозиция, не признающая итоги выборов в парламент страны, решила созвать митинг протеста в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны.