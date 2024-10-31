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Аэропорт Уфы временно закрыли на вылет и прием самолетов
Аэропорт столицы Башкортостана временно не принимает и не отправляет рейсы, меры приняты для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации в четверг.
Уфимская воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять рейсы с 17.50 мск 31 октября, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В Росавиации подчеркнули, что все ответственные службы, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеров, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Время и сроки снятия ограничений не уточняются.
До этого в четверг Росавиация сняла временные ограничения на работу самарского аэропорта Курумоч, которые вводились для обеспечения безопасности полетов.