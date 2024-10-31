Самарский аэропорт Курумоч возобновил работу после ограничений

Кабанов разъяснил задачи реформы миграционной политики

Член СПЧ Кабанов: В России нельзя допустить нарушения культурно-этического баланса по примеру Европы

Tекст: Анастасия Куликова

«Трудовая миграция в последнее время фактически превратилась в обычное переселение. Люди – в основной массе с очень низким уровнем квалификации и знаний – приезжают в Россию и остаются. Причем нередко речь идет о радикалах, что создает риски формирования в стране анклавов. На этом фоне реформа, разработанная СПЧ, затрагивает все вопросы, начиная с национальной безопасности и заканчивая социальными вопросами», – отметил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, соавтор инициативы СПЧ.

Он выделил основные реперные точки. Первая касается труда. «Важно перейти к целевому завозу мигрантов. Они должны приезжать в страну не в свободном режиме, а с пониманием – кому, зачем, на какой период, за какие деньги они нужны. То есть речь идет об ответственности работодателя и прозрачной модели уплаты налогов», – уточнил собеседник.

Второй пункт – медицина. Кабанов считает неправильной ситуацию, при которой мигрант, не платя налоги, получает медицинские услуги за счет бюджетных средств. «Так происходить не должно», – подчеркнул член СПЧ.

Третий пункт – по мнению собеседника, самый главный – вопросы безопасности. «Россияне должны чувствовать себя безопасно в своей стране. Но, к сожалению, с массовым заездом мигрантов в стране растет концентрация религиозного радикализма, криминальные угрозы, о чем свидетельствуют данные СК и МВД», – уточнил он. Поэтому СПЧ предлагает активнее бороться с «резиновыми квартирами», в числе мер могут быть запреты на регистрацию иностранных граждан в отдельных муниципальных образованиях по решению органов власти.

Четвертый пункт – образование. «Права россиян должны стоять на первом месте. У наших детей есть конституционное право на образование. А если класс заполнен детьми мигрантов, которые не говорят на русском языке, о каком качестве образования может идти речь? Люди, приезжающие в страну, должны знать русский язык, а родителям следует подготовить своих детей к обучению в школах. Из-за этого и предлагается проводить тесты при зачислении», – пояснил спикер.

«Наша задача – это сохранение русского мира. Нарушение культурно-этического баланса не должно происходить. Мы это уже видим на примере Европы: фактически тысячелетняя цивилизация с высочайшим уровнем культуры потихонечку умирает, потому что она размывается и поглощается более агрессивной, радикальной средой мигрантов», – отметил Кабанов.

Он подчеркнул: реформа направлена на трудовых мигрантов, которые не разделяют традиции и ценности России, но при этом задерживаются в стране, нарушая законы, нелегально работая и не выплачивая при этом налоги. По мнению собеседника, предложения СПЧ могут стать контуром для обновленной Концепции государственной миграционной политики. В заключение Кабанов выразил надежду, что после принятия реформы поток мигрантов уменьшится.

Ранее СПЧ предложил реформу миграционной политики. Из документа следует, что наиболее проблемные вопросы миграции связаны с четырьмя направлениями – это сферы здравоохранения, образования, труда, а также общественная безопасность. Выводы совета представил на пресс-конференции его глава Валерий Фадеев.

В СПЧ считают, что отдельного анализа требует вопрос о соотношении бюджетных расходов на социальное обеспечение трудовых мигрантов и членов их семей и на охрану их здоровья. «Сколько мы тратим на медицинскую помощь мигрантам и их семьям? Этих расчетов нет, и мы призываем сделать такие расчеты», – заявил Фадеев.

В совете предлагают возложить на работодателя обязанность заключать договор добровольного медицинского страхования с каждым мигрантом, прибывающим на работу. Въезд членам семей мигрантов на длительный срок предлагается разрешить также при наличии у них медстраховки, оформленной за счет мигранта или его работодателя.

Для школ комплексной проблемой стал приток детей-инофонов, которые либо очень слабо владеют русским языком, либо не владеют им вовсе, говорится в докладе. Таких детей несколько десятков тысяч, заявил Фадеев. В СПЧ считают, что школы должны проводить тестирование детей на знание русского языка при зачислении. Те, кто не прошел тестирование, должны быть зачислены на краткосрочные курсы русского языка как иностранного, после чего вновь пройти тестирование и попасть в школу. Альтернативное решение – полный запрет на въезд детей мигрантов в Россию.

Тема работодателя – главная в этом докладе, подчеркнул в ходе пресс-конференции Валерий Фадеев. «Без повышения ответственности работодателя мы не добьемся решения миграционной проблемы», – добавил он. СПЧ предлагает двигаться к переходу на 100% целевой и обоснованный завоз трудовых мигрантов в кратчайшие сроки.

По оценкам ЦБ, наиболее рисковыми отраслями экономики с точки зрения теневого оборота денежных средств являются строительство, рынки и сфера услуг. Все три сферы обладают высокой мигрантоемкостью и формируют значительные суммы недоуплаченных платежей в бюджеты всех уровней. Другой ключевой проблемой названа невысокая эффективность труда в мигрантоемких сферах экономики.

В докладе отмечается, что в последнее время участились случаи проникновения в Россию носителей радикальной исламистской идеологии. Питательными факторами для радикализации являются теневая сфера жизни мигрантов и высокий уровень ее коррумпированности.

В этой связи СПЧ предлагает активнее бороться с «резиновыми квартирами». «Наше предложение банальное: если количество зарегистрированных в жилье, в квартире или в доме такое, что нарушается минимальная норма квадратных метров, то тогда надо переходить от уведомительной системы к разрешительной системе. И цифры тоже понятны. Я уже говорил не раз – у нас в СИЗО 4 кв. м на человека. Ну давайте вот этим ограничимся».

Еще один сложный вопрос касается образования национальных анклавов. По словам Фадеева, специалисты предлагают ввести жесткие ограничения, например, по количеству проживающих в том или ином микрорайоне мигрантов. «Я к этому отношусь очень осторожно. Эти ограничения по месту жительства не вызывают такой симпатии с точки зрения прав человека. Но проблема анклавов должна быть решена», – выразил мнение глава Совета по правам человека.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства заявил, что с начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России выросло примерно на 40%, по состоянию на 1 октября таких иностранцев было более 740 тыс.