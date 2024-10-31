  • Новость часа«Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии
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    «Наша задача – отменить смерть»
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

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    31 октября 2024, 18:15 • Новости дня

    Самарский аэропорт Курумоч возобновил работу после ограничений

    Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Курумоч в Самаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на работу самарского аэропорта Курумоч сняты, за время их действия четырем самолетам пришлось изменить маршрут и уйти на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации.

    По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч были сняты в 17.10 мск, передает ТАСС.

    В период действия ограничений четыре самолета, направлявшихся в Самару, были вынуждены перенаправиться на запасные аэродромы. Ограничения были введены с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

    В четверг ограничения на прием и отправку самолетов также вводились в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Накануне в московском аэропорту Шереметьево ввели временные 40-минутные ограничения на отправку и прием авиарейсов для обеспечения безопасности полетов.

    30 октября 2024, 20:41 • Новости дня
    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    Британский эксперт Меркурис заявил о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр

    В Британии заявили о готовности ВСУ взорвать мосты через Днепр
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска могут взорвать мосты через Днепр, чтобы предотвратить продвижение российских войск в Днепропетровск и западную часть Запорожья, считает британский военный аналитик Александр Меркурис.

    «Чтобы не рисковать потерей части города Запорожье, находящейся на правом берегу Днепра, и чтобы не потерять Днепропетровск, украинцы сами могут взорвать мосты», – предположил Меркурис в видео на своем YouTube-канале, передает «Лента.Ру». Он добавил, что такой сценарий мог бы помешать российским войскам форсировать реку.

    Однако, по мнению аналитика, подрыв мостов приведет к серьезным последствиям для украинских сил. Этот шаг стал бы сильным психологическим ударом, так как отрезал бы от снабжения подразделения ВСУ, расположенные к востоку от Днепра.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал, что украинские войска начали усиливать свои позиции в районе Каменского на Запорожском фронте, перебрасывая резервы с других направлений, включая Ореховское.

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    30 октября 2024, 20:05 • Новости дня
    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя

    Депутат Останина усомнилась в эффективности запретов на продажу алкоголя

    В Госдуме назвали недостатки ограничений на продажу алкоголя
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, отметив, что любые запреты можно обойти.

    «Это вопрос общечеловеческой культуры. Запреты еще не приводили к тому, что не найдутся возможности их обойти. Это вопросы воспитания. Если бы у нас общественное пространство было пронизано желанием эту культуру воспитать, то было бы правильно», – отметила Останина, передает News.ru.

    Депутат также призналась, что пока не знает, как можно эффективно решить проблему алкоголизма в России. Она подчеркнула, что единственным инструментом в этой борьбе остается воспитание в семье и школе.

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    Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного.

    Александр Ржаненков, глава комиссии по соцполитике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга, заявил, что город может взять на вооружение опыт Вологодской области и ввести ограничения на реализацию алкогольных напитков. Он отметил, что в данный момент депутаты рассматривают разные варианты новых правил продажи алкоголя.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    31 октября 2024, 11:18 • Новости дня
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    Набиуллина опровергла миф о влиянии ставки на инфляцию
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Рост ключевой ставки не ведет к увеличению инфляции, приводя в качестве примера опыт России и других стран, где высокие процентные расходы компаний не являются основным фактором инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, распространенное мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, является устойчивым заблуждением, передает ТАСС.

    В своих высказываниях она подчеркнула, что это противоречит и мировому, и российскому опыту.

    «Процентные расходы, мы проанализировали 300 тыс. предприятий, в расходах компании составляют до 5%, но от инфляции затраты растут гораздо больше», – заявила Набиуллина.

    Также эксперт заметила, что без повышения ключевой ставки до 16% ЦБ опасался бы взрывного роста кредитования и еще большего перегрева спроса, что привело бы к более высокой инфляции.

    Набиуллина отметила, что некоторые сегменты кредитования слабо чувствительны к изменению ключевой ставки, что ослабляет влияние денежно-кредитной политики на корпоративное кредитование.

    По ее мнению, более активный рост может произойти при условии, что инвестиции последних лет окажутся более производительными. ЦБ также не планирует делать никаких уступок для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку высокая инфляция создает неопределенность для бизнеса и граждан.

    Набиуллина подчеркнула, что высокая инфляция не может быть устойчивой, и опасно полагать, что ее можно надежно удерживать в определенном коридоре.

    «Для всех остальных предприятий инфляция – это огромный фактор неопределенности будущего финансового результата», – добавила глава ЦБ.

    Напомним, глава Банка заявила, что жесткая денежно-кредитная политика является вынужденной мерой для российской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.

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    31 октября 2024, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину

    Военный эксперт Леонков: В ВСУ могут появиться крупные соединения из иностранных военных

    Эксперт: Запад мусолит тему с военными КНДР для отправки легионов на Украину
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У ВСУ почти выбито среднее командное звено. Восполнить эти потери, назначая командиром кого попало, – плохая практика. На помощь Украине, нуждающейся в опытных офицерах, приходят иностранные специалисты, которых вовлекают в конфликт под видом ответа на действия КНДР, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее глава Пентагона допустил вовлечение третьих стран в конфликт на Украине.

    «Страны Запада и Украина продолжают разыгрывать северокорейскую карту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал, что этот сюжет получил «новое дыхание» после того, как Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном. «Дело дошло до того, что в Совбезе ООН звучит откровенная ложь, будто Россия слаба и без КНДР не может сделать ни шага», – возмутился собеседник.

    Однако на фоне «истерики» Запада выделяется заявление главы Пентагона о возможной отправке военных на Украину другими странами в ответ на действия КНДР, обратил внимание эксперт. Он напомнил, что наемники воюют на стороне украинской армии уже давно. Однако, как считает спикер, сейчас речь может идти о появлении в составе ВСУ крупных соединений из легионеров под командованием иностранных офицеров.

    «Важно понимать, что во время боевых действий практически полностью было выбито среднее командное звено противника – это младшие офицеры и сержантский состав. Восполнить эти потери, просто рекрутируя всех подряд и назначая командиром кого попало, – плохая практика. На поле боя она ведет к тому, что любое подразделение, сформированное по такому принципу, обречено на уничтожение», – уточнил спикер.

    На помощь отправят иностранных специалистов. Причем Вашингтоном заготовлено и объяснение их присутствия в рядах ВСУ – это якобы ответ на действия КНДР. По мнению военного эксперта, в состав соединений из легионеров могут входить представители бандформирований из Колумбии, боевики из террористических группировок, в том числе ближневосточных и африканских. Кроме того, речь может идти о военных из Южной Кореи, Японии и, возможно, Филиппин – на эти страны, как отмечает собеседник, Вашингтон может надавить.

    Что касается войск НАТО, то они вряд ли официально вступят в украинский конфликт. Но у них есть лазейка. «Кадровые офицеры стран Североатлантического альянса чудесным образом всегда оказываются в запасе аккурат накануне поездки на Украину», – заметил Леонков. На этом фоне он напомнил о недавней вылазке в Брянскую область украинской диверсионной группы, в составе которой был в том числе американский военный с большим боевым опытом.

    Собеседник не исключает, что среди задач соединения будет как раз проведение диверсионных операций. «Их могут также задействовать для обслуживания и эксплуатации дорогостоящей и сложной военной техники, которая поставлялась на Украину. Я имею в виду комплексы противовоздушной обороны, станции контрбатарейной борьбы, комплексы РЭБ и так далее», – добавил эксперт.

    На поле боя – по сравнению с насильно мобилизованными украинцами – соединения из легионеров будут эффективнее, отметил спикер. «Но нужно понимать: на Украину не захотят ехать серьезные военные из стран НАТО. Они понимают, что такое боевые действия, а украинский конфликт – вовсе не сафари. К тому же события в Курской области показывают, что те, кто все же вступил в ряды ВСУ, оказались не такими уж суперспециалистами, какими их представляла украинская пропаганда», – заключил Леонков.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Запад разыгрывает спектакль, говоря о переброске на украинский фронт военнослужащих Северной Кореи, и таким образом пытается оправдать военное присутствие НАТО на Украине. Дипломат подчеркнул, что сейчас невозможно скрыть появление специалистов стран Североатлантического альянса в зоне конфликта.

    «Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», – сказал российский постпред на заседания Совбеза. Небензя также обратился к своему американскому коллеге при организации с вопросом, почему помогать Украине можно, а России – нет. Дипломат в этой связи отметил, что Вашингтон пытается навязать мировому сообществу «гнилую логику» о недопустимости поддержки Москвы.

    Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

    На фоне слухов о якобы участии северокорейских военнослужащих в украинском конфликте США не исключили отправки другими странами военных на Украину. Журналисты спросили главу Пентагона Ллойда Остина, могут ли третьи страны отправить своих военных на поддержку Украины. «Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий», –  ответил он.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее утверждал, что Северная Корея отправила военнослужащих в Курскую область. Пентагон оценивал численность якобы переброшенных в Россию северокорейских солдат в 10 тысяч.

    Представитель МИД России Мария Захарова опровергла информацию о якобы отправке северокорейских военных в Россию. Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким охарактеризовал заявления США о присутствии Корейской народной армии в России как «грязные маневры».

    Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в Россию военных из КНДР, напомнил о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Пхеньяном и ст. 4. «Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело в рамках этой статьи», – подчеркнул президент.

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    31 октября 2024, 17:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    Ilta-Sanomat: «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии

    «Нафтогаз» потребовал арестовать имущество России в США и Британии
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская энергокомпания «Нафтогаз» запросила арест российского государственного имущества в США и Британии, в дополнение к Финляндии, пишет финская газета Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя компании Владиславу Смолинска.

    «Украинская компания направила аналогичный запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество», – пишет Ilta-Sanomat, передает ТАСС.

    В списке стран, куда были поданы ходатайства об аресте госимущества России, числятся Британия и США, уточняет издание. При этом полный перечень стран, в которые направлены такие обращения, не разглашается.

    Напомним, финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов и почти 900 тыс. евро по иску шести украинских компаний. Посольство России заявило, что рассчитывает на пересмотр этого решения Службой судебных приставов Финляндии.

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    31 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»
    Лавров заявил о недовольстве США просьбой Зеленского о ракетах «Томагавк»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США будут противодействовать попыткам президента Украины Владимира Зеленского получить ракеты «Томагавк», чтобы избежать втягивания в конфликт с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, требование президента Украины Владимира Зеленского по размещению ракет «Томагавк» вызвало недовольство в Вашингтоне, передает ТАСС. Министр отметил, что американские власти прекрасно понимают, с кем имеют дело, и намерены защищать свою безопасность и безопасность американского народа.

    «Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его [народ] никаким рискам, они будут бить его [Зеленского] по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России», – добавил он.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк». Зеленский подтвердил просьбу о «Томагавках» к США и обвинил Вашингтон в ее разглашении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим демонстрирует нервозность из-за невыгодной для него динамики на фронтах, и это объясняет стремление президента Зеленского заполучить дальнобойные ракеты «Томагавк» от США.

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    31 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
    ВСУ использовали снаряды с большим числом поражающих элементов при атаке Бердянска
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Александра Юдина

    Три человека пострадали после атаки ВСУ на Бердянск Запорожской области, где использовались снаряды с большим числом поражающих элементов, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ нанесли массированный удар по Бердянску в Запорожской области с использованием снарядов, содержащих большое количество поражающих элементов.

    В результате атаки ранения получили три человека.

    Власти региона призвали жителей воздержаться от поездок в Бердянск на автомобиле. Балицкий также заверил, что продолжается работа средств противовоздушной обороны, и он находится на связи с оперативными службами, призывая население сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки ВСУ жилых кварталов Бердянска школы и детские сады временно приостановили свою деятельность. Ранее ВСУ нанесли удар по порту Бердянска с использованием дронов-камикадзе.

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    31 октября 2024, 14:14 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о просьбе украинских генералов связаться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году украинские генералы обращались к нему с просьбой связаться с президентом России Владимиром Путиным для капитуляции.

    Лукашенко на конференции по евразийской безопасности рассказал, что в 2022 году украинские генералы звонили ему с просьбой помочь связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы сдаться, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация была напряженной, когда российские войска находились на окраинах Киева, и международное сообщество, включая папу римского и страны Запада, пыталось убедить Москву остановить боевые действия.

    Лукашенко отметил, что российское командование вывело войска от Киева, поверив в обещания Запада. Он подчеркнул, что на данный момент ситуация на Украине остается опасной, и Киев пытается заставить ЕС привлечь войска НАТО в конфликт. Однако, как считает Лукашенко, эскалация не выгодна ни России, ни Белоруссии, ни другим странам Евразии.

    Президент Белоруссии призвал к немедленным переговорам без предварительных условий, подчеркнув, что на Украине еще есть военные, которые хотят прекратить конфронтацию. Он добавил, что Белоруссию называют «соагрессором» из-за того, что российские войска вошли на Украину с территории Белоруссии во время учений.

    Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

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    31 октября 2024, 10:45 • Новости дня
    Набиуллина оценила жесткую ДКП как вынужденную меру для российской экономики

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о вынужденном переходе к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП), отметив, что это ответ на текущие экономические вызовы.

    По ее словам, такой шаг стал новой ситуацией для российской экономики, передает ТАСС.

    «Мы были вынуждены войти в период жесткой ДКП, это новая ситуация для нашей экономики», – подчеркнула Набиуллина.

    Также глава ЦБ уточнила, что жесткая ДКП является не прихотью Центробанка, а реакцией на нынешние экономические условия. Она отметила, что высокие ставки в долгосрочной перспективе принесут пользу и окупятся. «Через это прошли многие страны, добившись устойчиво низкой инфляции и преимуществ, таких как доступная рыночная ипотека и кредиты для бизнеса», – добавила Набиуллина.

    Также глава ЦБ отметила, что жесткая денежно-кредитная политика не противоречит задачам правительства по развитию экономики.

    По ее словам, политика направлена на защиту зарплат, пенсий и сбережений граждан от инфляционного давления, поддерживая экономический рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика России продолжила демонстрировать положительную динамику, а валовой внутренний продукт (ВВП) достигнет роста в 3,9%, что превысит среднемировые показатели.

    Напомним также, что Банк России ранее объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

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    31 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Обозреватель оценил шансы F-35 и Су-57 в гипотетическом сражении

    The National Interest: F-35 победит Су-57 в бою из-за опыта пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В гипотетическом бою между F-35 и Су-57 преимущество будет у американского истребителя из-за отсутствия у Ирана опытных пилотов пятого поколения, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

    При этом Сучиу отметил, что в настоящее время такой бой маловероятен, так как это могло бы привести к мировой войне, передает «Лента.Ру».

    Тем не менее, если Су-57 окажется у Ирана, он может столкнуться с израильскими F-35. По мнению Сучиу, у иранской стороны недостаточно опытных пилотов, что даст преимущество пилотам израильских истребителей, обладающим опытом управления машинами пятого поколения.

    «Мы не можем сразу отрицать, что у Тегерана, вероятно, есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта управления истребителями пятого поколения, тогда как у Израиля и США он есть», – заявил Сучиу.

    В начале октября Иран подтвердил уничтожение нескольких F-35 в Израиле ракетным ударом. На прошлой неделе Jerusalem Post заявила, что свыше 100 истребителей ВВС Израиля атаковали Иран.

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    31 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    АНО «Диалог» объявила о создании Международной ассоциации по фактчекингу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак объявил о создании Международной ассоциации по фактчекингу, ее целью станет борьба с фейковой информацией.

    «Мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации», – заявил он на встрече с журналистами в офисе организации, передает ТАСС.

    Табак напомнил, что 20 ноября в Москве пройдет ежегодный форум по борьбе с фейками, на котором будет представлен меморандум и первые партнеры-участники ассоциации. Организация будет совместно с дружественными странами и другими организациями, разделяющими общие взгляды и ценности, создавать сервисы для опровержения фейковой информации.

    В рамках работы ассоциации «Диалог» планирует представить мультиязычную платформу с возможностью верификации информации. На проекте будет работать международная команда фактчекеров.

    Также новая ассоциация будет проводить офлайн-мероприятия. Планируется организовать образовательные программы с участием представителей заинтересованных стран, а также поездки в эти страны для обмена опытом в области фактчекинга.

    Ранее ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили российскую организацию АНО «Диалог» в распространении ложной информации, после чего организация решила обратиться в суд, чтобы опровергнуть эти утверждения американских властей.

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    31 октября 2024, 14:44 • Новости дня
    Кабанов разъяснил задачи реформы миграционной политики

    Член СПЧ Кабанов: В России нельзя допустить нарушения культурно-этического баланса по примеру Европы

    Кабанов разъяснил задачи реформы миграционной политики
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В России нельзя допустить нарушения культурно-этического баланса, как это происходит в Европе, где тысячелетняя цивилизация с высочайшим уровнем культуры медленно умирает из-за размывания и поглощения более агрессивной радикальной средой мигрантов. Поэтому СПЧ была разработана реформа миграционной политики, сказал газете ВЗГЛЯД член Совета Кирилл Кабанов.

    «Трудовая миграция в последнее время фактически превратилась в обычное переселение. Люди – в основной массе с очень низким уровнем квалификации и знаний – приезжают в Россию и остаются. Причем нередко речь идет о радикалах, что создает риски формирования в стране анклавов. На этом фоне реформа, разработанная СПЧ, затрагивает все вопросы, начиная с национальной безопасности и заканчивая социальными вопросами», – отметил Кирилл Кабанов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, соавтор инициативы СПЧ.

    Он выделил основные реперные точки. Первая касается труда. «Важно перейти к целевому завозу мигрантов. Они должны приезжать в страну не в свободном режиме, а с пониманием – кому, зачем, на какой период, за какие деньги они нужны. То есть речь идет об ответственности работодателя и прозрачной модели уплаты налогов», – уточнил собеседник.

    Второй пункт – медицина. Кабанов считает неправильной ситуацию, при которой мигрант, не платя налоги, получает медицинские услуги за счет бюджетных средств. «Так происходить не должно», – подчеркнул член СПЧ.

    Третий пункт – по мнению собеседника, самый главный – вопросы безопасности. «Россияне должны чувствовать себя безопасно в своей стране. Но, к сожалению, с массовым заездом мигрантов в стране растет концентрация религиозного радикализма, криминальные угрозы, о чем свидетельствуют данные СК и МВД», – уточнил он. Поэтому СПЧ предлагает активнее бороться с «резиновыми квартирами», в числе мер могут быть запреты на регистрацию иностранных граждан в отдельных муниципальных образованиях по решению органов власти.

    Четвертый пункт – образование. «Права россиян должны стоять на первом месте. У наших детей есть конституционное право на образование. А если класс заполнен детьми мигрантов, которые не говорят на русском языке, о каком качестве образования может идти речь? Люди, приезжающие в страну, должны знать русский язык, а родителям следует подготовить своих детей к обучению в школах. Из-за этого и предлагается проводить тесты при зачислении», – пояснил спикер.

    «Наша задача – это сохранение русского мира. Нарушение культурно-этического баланса не должно происходить. Мы это уже видим на примере Европы: фактически тысячелетняя цивилизация с высочайшим уровнем культуры потихонечку умирает, потому что она размывается и поглощается более агрессивной, радикальной средой мигрантов», – отметил Кабанов.

    Он подчеркнул: реформа направлена на трудовых мигрантов, которые не разделяют традиции и ценности России, но при этом задерживаются в стране, нарушая законы, нелегально работая и не выплачивая при этом налоги. По мнению собеседника, предложения СПЧ могут стать контуром для обновленной Концепции государственной миграционной политики. В заключение Кабанов выразил надежду, что после принятия реформы поток мигрантов уменьшится.

    Ранее СПЧ предложил реформу миграционной политики. Из документа следует, что наиболее проблемные вопросы миграции связаны с четырьмя направлениями – это сферы здравоохранения, образования, труда, а также общественная безопасность. Выводы совета представил на пресс-конференции его глава Валерий Фадеев.

    В СПЧ считают, что отдельного анализа требует вопрос о соотношении бюджетных расходов на социальное обеспечение трудовых мигрантов и членов их семей и на охрану их здоровья. «Сколько мы тратим на медицинскую помощь мигрантам и их семьям? Этих расчетов нет, и мы призываем сделать такие расчеты», – заявил Фадеев.

    В совете предлагают возложить на работодателя обязанность заключать договор добровольного медицинского страхования с каждым мигрантом, прибывающим на работу. Въезд членам семей мигрантов на длительный срок предлагается разрешить также при наличии у них медстраховки, оформленной за счет мигранта или его работодателя. 

    Для школ комплексной проблемой стал приток детей-инофонов, которые либо очень слабо владеют русским языком, либо не владеют им вовсе, говорится в докладе. Таких детей несколько десятков тысяч, заявил Фадеев. В СПЧ считают, что школы должны проводить тестирование детей на знание русского языка при зачислении. Те, кто не прошел тестирование, должны быть зачислены на краткосрочные курсы русского языка как иностранного, после чего вновь пройти тестирование и попасть в школу. Альтернативное решение – полный запрет на въезд детей мигрантов в Россию.

    Тема работодателя – главная в этом докладе, подчеркнул в ходе пресс-конференции Валерий Фадеев. «Без повышения ответственности работодателя мы не добьемся решения миграционной проблемы», – добавил он. СПЧ предлагает двигаться к переходу на 100% целевой и обоснованный завоз трудовых мигрантов в кратчайшие сроки.

    По оценкам ЦБ, наиболее рисковыми отраслями экономики с точки зрения теневого оборота денежных средств являются строительство, рынки и сфера услуг. Все три сферы обладают высокой мигрантоемкостью и формируют значительные суммы недоуплаченных платежей в бюджеты всех уровней. Другой ключевой проблемой названа невысокая эффективность труда в мигрантоемких сферах экономики.

    В докладе отмечается, что в последнее время участились случаи проникновения в Россию носителей радикальной исламистской идеологии. Питательными факторами для радикализации являются теневая сфера жизни мигрантов и высокий уровень ее коррумпированности.

    В этой связи СПЧ предлагает активнее бороться с «резиновыми квартирами». «Наше предложение банальное: если количество зарегистрированных в жилье, в квартире или в доме такое, что нарушается минимальная норма квадратных метров, то тогда надо переходить от уведомительной системы к разрешительной системе. И цифры тоже понятны. Я уже говорил не раз – у нас в СИЗО 4 кв. м на человека. Ну давайте вот этим ограничимся».

    Еще один сложный вопрос касается образования национальных анклавов. По словам Фадеева, специалисты предлагают ввести жесткие ограничения, например, по количеству проживающих в том или ином микрорайоне мигрантов. «Я к этому отношусь очень осторожно. Эти ограничения по месту жительства не вызывают такой симпатии с точки зрения прав человека. Но проблема анклавов должна быть решена», – выразил мнение глава Совета по правам человека.

    Накануне глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания коллегии ведомства заявил, что с начала 2024 года число нелегальных мигрантов в России выросло примерно на 40%, по состоянию на 1 октября таких иностранцев было более 740 тыс.

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    31 октября 2024, 16:56 • Новости дня
    Кабмин предложил перераспределить семь трлн рублей в бюджете

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России намерено внести около 900 поправок в бюджет на 2025–2027 годы, перераспределив 7 трлн рублей, часть из которых направят на оборонную безопасность, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

    Средства пойдут в том числе на проведение специальной военной операции, сказал Силуанов, передает ТАСС.

    Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, поправки подготовлены Минфином с участием других ведомств и будут представлены ко второму чтению в Госдуму. Он отметил, что средства будут перераспределены также в пользу образования, науки, агропромышленного комплекса и социальной сферы. Мишустин подчеркнул, что дополнительные ресурсы пойдут в том числе на технологическое развитие и помощь регионам.

    Мишустин добавил, что одна из ключевых частей поправок связана с распределением зарезервированных средств для выполнения поручений главы государства и правительства.

    Напомним, Государственная дума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года, согласно которому доходы в 2025 году составят 40,296 трлн рублей, в 2026 году – 41,84 трлн рублей, а в 2027 году – 43,154 трлн рублей, в то время как расходы составят 41,469 трлн рублей в 2025 году, 44,022 трлн рублей в 2026 году и 45,915 трлн рублей в 2027 году.

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    31 октября 2024, 17:36 • Новости дня
    Правнучка Чкалова внесена в список террористов и экстремистов

    Росфинмониторинг внес правнучку Чкалова в список террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана иноагентом в России) попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга за публичные призывы к терроризму.

    В сообщении на сайте Росфинмониторинга сообщается, что в перечень террористов и экстремистов внесена Богданова Дарья Алексеевна, 22.05.1987 г. р., Москва, передает ТАСС.

    В апреле против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму. Богданова была объявлена в розыск. В июле Министерство юстиции включило ее в реестр иностранных агентов.

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    31 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 21 украинский беспилотник

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 21 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что восемь беспилотников были сбиты в Ростовской области, пять уничтожены в Курской области.

    По данным ведомства, три беспилотника были нейтрализованы над Волгоградской областью, два – над Брянской областью. В Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря было сбито по одному аппарату.

    Накануне российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также акваториями Азовского и Черного морей.

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