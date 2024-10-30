Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Шереметьево временно прекращал прием и отправку рейсов
Аэропорт Шереметьево не принимал и не отправлял рейсы из-за временных ограничений
В московском аэропорту Шереметьево в среду утром были введены временные 40-минутные ограничения на отправку и прием авиарейсов для обеспечения безопасности полетов.
Московский аэропорт Шереметьево в среду временно прекратил прием и отправление авиарейсов на 40 минут, с 4.37 до 5.20. Как передает РИА «Новости», меры были введены для обеспечения безопасности полетов и предотвращения возможных инцидентов. В период ограничений рейсы не перенаправлялись на запасные аэродромы, сообщили в Росавиации.
Представители ведомства отметили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта действовали слаженно, чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – было заявлено в ведомстве.
Аэропорт Шереметьево является одним из крупнейших авиаузлов России, любые временные ограничения его работы требуют скоординированных действий всех участников процесса для быстрого восстановления нормального режима работы. В Росавиации подчеркнули, что оперативная работа служб позволяет избегать серьезных задержек и неудобств для пассажиров.
Ранее аэропорт Казани временно приостанавливал прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт Московского авиационного узла Внуково также приостанавливал работу из-за возникших технических неполадок.