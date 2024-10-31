Лавров исключил ничью в конфликте на Украине, заявив о приоритете справедливости

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает «Российская газета», по итогам международной конференции по евразийской безопасности, прошедшей в Минске, Лавров заявил, что понятие «вничью» не соответствует необходимости надежного обеспечения интересов всех сторон. Он подчеркнул, что это должно быть сделано в масштабах всего континента.

Лавров отметил, что термин «вничью» может быть применен к Стамбульским договоренностям 2022 года, но в текущих условиях это неприемлемо. Глава МИД РФ подчеркнул, что «победа будет за нами» означает победу справедливости. Он добавил, что сначала справедливость должна быть обеспечена для тех людей, чьи предки столетиями жили и осваивали эти земли. Только после этого можно будет искать подходящий термин для описания завершения кризиса.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад понял необходимость договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.

Также сообщалось, что Украина не получила приглашение на международную конференцию по безопасности в Минске, так как киевская политика идет в другом направлении, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ранее Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим.