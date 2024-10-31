Глава Минкульта открыла детский музейный центр в ЛНР

Глава Минкульта Любимова открыла детский музейный центр в ЛНР

Tекст: Валерия Городецкая

Это уже 36-й детский центр, открытый в регионах Донбасса и соседних областях при поддержке федеральных музеев России, говорится в сообщении на сайте Минкульта.

Поддержку Славяносербскому музею оказывает музей-заповедник «Сталинградская битва». Помещение центра было отремонтировано и оснащено современным мультимедийным оборудованием. Это позволит проводить мероприятия по военной истории, этнографии, краеведению и другим направлениям.

Основным проектом центра стал образовательный курс «Семь чудес России». Этот проект включает онлайн-лекции, мастер-классы, литературные встречи и телемосты, посвященные русской истории и культуре. В центр также поступили книги по географии, архитектуре и истории, предоставленные музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о завершении ремонта в 76 учреждениях культуры в новых регионах.