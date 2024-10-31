Тарасова опровергла сообщения о резком ухудшении здоровья

Татьяна Тарасова назвала недостоверными сообщения о резком ухудшении здоровья

Tекст: Вера Басилая

«Это недостоверная информация», – заявила Татьяна Тарасова, передает ТАСС.

Источник агентства также подтвердил, что у Тарасовой действительно есть язвенное заболевание, однако сейчас ее состояние стабильно.

По данным источника, в последний раз тренер посетила больницу две недели назад. Тогда врачи полностью стабилизировали ее состояние, и в настоящее время она чувствует себя хорошо.

Ранее СМИ сообщили, что Тарасова в течение последнего месяца дважды вызывала скорую помощь из-за ухудшения состояния, вызванного хронической язвой желудка.

До этого в 2022 году Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за резкого ухудшения здоровья, тогда у тренера были проблемы со спиной.