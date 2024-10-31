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Стало известно о резком ухудшении состояния Татьяны Тарасовой
Mash: Татьяна Тарасова дважды вызывала скорую из-за хронической язвы желудка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в течение последнего месяца дважды вызывала скорую помощь из-за ухудшения состояния, вызванного хронической язвой желудка, сообщили СМИ.
Состояние известного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за обострения хронической язвы желудка, сообщает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
В течение последнего месяца Тарасова дважды вызывала скорую помощь, жалуясь на ухудшение самочувствия, затрудненное дыхание и нехватку воздуха. Несмотря на это, она отказалась от госпитализации.
Врачи, прибывшие по вызову, смогли стабилизировать ее состояние и дали рекомендации по соблюдению строгой диеты.
Ранее в 2022 году Татьяна Тарасова была госпитализирована из-за резкого ухудшения здоровья, тогда у тренера были проблемы со спиной, а в декабре 2021 года она также попала в больницу в связи с недомоганием.