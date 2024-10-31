Россия и Белоруссия обсудили договор о гарантиях безопасности

Главы МИД России и Белоруссии Лавров и Рыженков обсудили договор о безопасности Союзного государства

Tекст: Вера Басилая

Министры иностранных дел Белоруссии и России Максим Рыженков и Сергей Лавров провели встречу в Минске, где обсудили разработку документа о гарантиях безопасности, передает ТАСС.

В центре дискуссий были вопросы, касающиеся обеспечения безопасности Союзного государства перед предстоящим заседанием Высшего государственного совета (ВГС) и 25-летием подписания Договора о Союзном государстве.

Рыженков выразил благодарность российской стороне за понимание и сотрудничество в процессе подготовки базовых документов, необходимых для обеспечения безопасности.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков говорил, что договор подпишут в декабре 2024 года.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов на заседании в Минске заявил, что адаптированная политика ядерного сдерживания России допускает применение ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России подчеркнул готовность защищать Белоруссию в случае агрессии.