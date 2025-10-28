Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Второй полностью российский самолет МС-21 совершил успешный полет
С аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» в небо поднялся второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 (фото: t.me/uac_ru)
Самолет находился в воздухе около часа, достигая скорости до 500 км/ч и высоты 3,5 тыс. м. Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно (фото: t.me/uac_ru)
На борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14 разработки «Ростеха». Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний в дополнение к опытному МС-21 (фото: t.me/uac_ru)
Ранее в цехе окончательной сборки на самолете заменили комплектующие и системы импортного производства на отечественные, в частности – органы управления в кабине, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, маршевые и вспомогательные силовые установки, топливную систему, колеса, шины и многое другое (фото: t.me/uac_ru)
«Для того чтобы новые отечественные лайнеры в ближайшее время приступили к перевозкам пассажиров, параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиазаводе», – отметил Вадим Бадеха, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (фото: t.me/uac_ru)