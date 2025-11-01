  • Новость часаВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске
    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку
    Дробницкий счел спекуляцией данные об одобрении Пентагоном поставок Tomahawk Киеву
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    Появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области
    Мема заявил о праве России требовать компенсацию у ЕС за финансирование Украины
    Мирошник объяснил слова Зеленского о готовности воевать два-три года
    Суд в Турции решил передать виллу на Босфоре наследникам дипломата царской России
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики. Будущий премьер Роб Йеттен и его партия «Демократы 66» – просто карикатурные образцы современных европейских «ценностей». Однако свет в конце тоннеля все же есть.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    12 комментариев
    1 ноября 2025, 14:15 • Справки

    Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

    @ Julie Woodhouse/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Стандартный вес популярных продуктов в столовой ложке

    Сколько же граммов в 1 столовой ложке самых ходовых ингредиентов? Важно помнить: стандартная российская столовая ложка без горки вмещает примерно 15 миллилитров жидкости. Однако вес продуктов в ложке сильно варьируется в зависимости от их плотности и состояния.

    Вот ориентировочные данные для самых популярных продуктов (без горки, если не указано иное):

    • Вода, молоко, уксус: 18 г

    • Растительное масло: 17 г

    • Сахарный песок: 20 г (25 г – с горкой)

    • Мука пшеничная: 15 г (25-30 г – с горкой)

    • Соль мелкая («Экстра»): 18 г (25 г – с горкой)

    • Соль крупная (каменная): 25 г (30 г – с горкой)

    • Мед: 30 г

    • Сметана: 25 г

    • Рис: 20 г

    Таблицы для разных типов продуктов

    Для удобства разделим продукты на категории. Эта таблица веса продуктов станет вашим надежным помощником.

    Сыпучие продукты (граммы сыпучих):

    • Мука пшеничная: 15 г

    • Сахарный песок: 20 г

    • Сахарная пудра: 20 г

    • Соль: 18-25 г (зависит от помола)

    • Рис: 20 г

    • Гречка: 18 г

    • Овсяные хлопья: 12 г

    • Какао-порошок: 12 г

    Жидкие продукты (граммы жидких):

    • Вода: 18 г

    • Молоко: 18 г

    • Растительное масло: 17 г

    • Растопленное сливочное масло: 18 г

    • Соевый соус: 18 г

    Вязкие и тяжелые продукты:

    • Мед: 30 г

    • Сгущенное молоко: 30 г

    • Варенье: 35 г

    • Арахисовая паста: 20 г

    • Сметана (20-30%): 25 г

    Совет по измерению: сыпучие продукты для точности лучше просеивать уже после измерения. Набирая ложку, не утрамбовывайте ингредиент.

    Разница между столовой, чайной и десертной ложкой

    Понимание разницы – ключ к точности. Основной вопрос – не только «сколько граммов в ложке» столовой, но и в других приборах. Классический объем: столовая – 15 мл, десертная – 10 мл, чайная – 5 мл.

    Соотношение объемов:

    • 1 столовая ложка = 3 чайные ложки

    • 1 столовая ложка = 1,5 десертные ложки

    • 1 десертная ложка = 2 чайные ложки

    Примеры веса в чайной ложке:

    • Сахар: 5 г (7 г – с горкой)

    • Мука: 5 г (10 г – с горкой)

    • Соль: 7 г (10 г – с горкой)

    • Масло: 5 г

    Использование правильного типа мерных ложек исключает путаницу и гарантирует, что рецепт будет воспроизведен идеально.

    Как правильно измерять продукты без весов

    Измерение без весов – навык, который приходит с практикой. Чтобы максимально точно определить граммы без весов, следуйте простым приемам.

    Как заменить весы ложкой:

    • Сыпучие продукты: набирайте ложкой, слегка встряхнув емкость, и снимайте горку тыльной стороной ножа.

    • Жидкости: наливайте в ложку полностью, до самых краев.

    • Вязкие продукты (мед, сметана): используйте ложку и разравнивайте. Для легкого извлечения смачивайте ложку горячей водой.

    Ошибки, которых стоит избегать:

    • Использование ложек разного размера и дизайна.

    • Сильная утрамбовка продукта в ложке.

    • Измерение холодных вязких продуктов (например, меда из холодильника), их вес будет больше.

    Примеры рецептов с измерением ложкой

    Приготовление с помощью ложек – это быстро и удобно. Вот простой рецепт, демонстрирующий точное измерение.

    Блины на молоке (приготовление без весов):

    • Молоко: 10 столовых ложек (около 180 мл)

    • Мука: 5 столовых ложек с горкой (около 140 г)

    • Яйцо: 1 шт.

    • Сахар: 1 столовая ложка с горкой (около 25 г)

    • Соль: 1/3 чайной ложки (около 2 г)

    • Растительное масло: 1 столовая ложка (около 17 г)

    Смешайте все ингредиенты до гладкого теста и жарьте на разогретой сковороде. Этот рецепт легко корректировать, зная, что для более жидких блинов можно добавить на 1-2 ложки молока больше.

    Полезные советы и лайфхаки

    Несколько кухонных лайфхаков помогут вам довести технику измерения продуктов до автоматизма.

    • Чтобы быстро запомнить вес: запомните тройку лидеров – вода (18 г), мука (15 г), сахар (20 г). От них можно отталкиваться.

    • Используйте правильные инструменты: набор мерных ложек – недорогая, но бесценная покупка для кухни.

    • Лайфхак для диетологов: ведите дневник питания, сразу записывая данные в граммах, используя таблицы пересчета. Это повысит точность подсчета калорий.

    • Для мам: чтобы отмерить детскую смесь без весов, используйте прилагаемую производителем мерную ложечку, но всегда выравнивайте горку.

    Таблица граммов в столовой ложке

    Держите эту сводную таблицу граммов под рукой на кухне. Она станет вашей главной подсказкой по применению и повысит точность рецептов.

    Универсальная таблица веса продуктов в 1 столовой ложке (без горки/с горкой):

    • Мука, какао: 15 г/25-30 г

    • Сахар, соль мелкая: 20 г/25 г

    • Крупы (рис, гречка): 18-20 г/25-28 г

    • Вода, молоко, уксус: 18 г

    • Масло растительное: 17 г

    • Мед, сгущенка, варенье: 30 г

    • Сметана, майонез: 25 г

    • Томатная паста: 20 г

    Помните, что знание точного веса продуктов – это ваша свобода и уверенность на кухне. Вы больше не привязаны к весам и сможете легко готовить, печь и экспериментировать в любых условиях, добиваясь безупречного результата с помощью простой столовой ложки.

