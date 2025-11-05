Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, окружение украинской группировки под Красноармейском стало следствием решений командования ВСУ, которое, ставит стратегические точки выше жизней солдат, передает ТАСС. Боб сдался в плен под Красноармейском и сейчас входит в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря, действующий вместе с российской армией в Запорожской области.

По словам Боба, украинские командиры уделяют больше внимания фиксации своих позиций на карте, чем судьбам нескольких тысяч военнослужащих, чьи жизни оказываются под угрозой. Он отмечает, что тысячам людей приходится жертвовать собой без ясной цели.

Доброволец обратился к военнослужащим ВСУ с призывом последовать его примеру, сдаться в плен российским силам и тем самым сохранить свою жизнь. Он подчеркнул, что «лучше сохранить себе жизнь и задуматься, на той ли стороне они сражаются и стоит ли это того».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о существенных потерях окруженных подразделений ВСУ в районах Купянска и Красноармейска. Российский офицер сообщил, что в Красноармейске были обнаружены склады НАТО с техникой и вооружением на сумму 500 млн долларов.