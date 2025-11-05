  • Новость часаПутин заявил о попытках разжигания межнациональной розни в России из-за рубежа
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Дональду Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские снова превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом.

    20 комментариев
    5 ноября 2025, 20:35 • Справки

    «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Почему слово «прийти» вызывает сомнения

    Почему же мы так часто путаем эти два варианта? Причины кроются в истории языка и нашей привычке.
    Во-первых, нам на слух знакомо и кажется логичным слово «идти». Подсознательно мы хотим просто добавить к нему приставку «при-», и получается «придти». Во-вторых, в старых книгах и текстах XIX – начала XX века вариант «придти» действительно встречался, ведь язык – живая система, которая меняется. Однако современные нормы строго установились, и сегодня вопрос «как правильно: придти или прийти» имеет единственный верный ответ.

    Как правильно: «прийти» или «придти»

    Согласно всем современным орфографическим словарям и авторитетным справочникам (например, Д. Э. Розенталя или В. В. Лопатина), нормативным является только один вариант:

    ПРАВИЛЬНО – ПРИЙТИ

    Форма «придти» считается устаревшей и не соответствующей современным правилам правописания глаголов. Любой проверочный сервис или грамотный текстовый редактор подчеркнет «придти» как ошибку. Так что, если хотите писать безупречно, запоминаем: только «прийти».

    Почему «придти» считается ошибкой

    Чтобы понять, почему неправильно «придти», нужно заглянуть в грамматику. Глагол образован от инфинитива «идти» с помощью приставки «при-».

    Существует четкое правило правописания: когда к глаголам, оканчивающимся на «-йти», добавляется приставка, буква «й» сохраняется. Посмотрите на эту логичную цепочку:

    • идти – прийти (а не «придти»)

    • войти – зайти, выйти, перейти

    Исторически в языке конкурировали две формы: инфинитив «идти» и основа настоящего времени «ид-у». Со временем для инфинитивов с приставками закрепилась форма, производная от основы настоящего времени с сохранением «й». Так и установилось современное происхождение слова «прийти».

    Как запомнить, как пишется слово «прийти»

    Есть несколько простых и эффективных способов запомнить правильное написание раз и навсегда.

    • Проверочное слово «ЙОД». Представьте, что вы должны приЙТИ намазать на рану ЙОД. Ассоциация «приЙТИ – ЙОД» надежно закрепляет в памяти нужную букву.

    • Самый простой способ: просто запомните, что в этом слове букв «Д» и «Т» вместе не бывает. Если вы мысленно видите «придти» – знайте, что это ошибка.

    Эти советы по русскому языку помогут быстро и легко сориентироваться в любой ситуации.

    Как образуются однокоренные слова и формы

    Путаница часто усиливается, когда мы смотрим на другие формы глагола «прийти» и родственные слова. Почему в них нет «й»? Давайте посмотрим:

    • Я приду (будущее время)

    • Он пришел (прошедшее время)

    Существительное «приход»

    Здесь нет противоречия. Это грамматическое объяснение простое: в этих формах чередуется корень. Чередование «й/д/ш» (ид-у/при-й-ти/при-ш-ел) – это обычное для русского языка явление. Исходная форма – «прийти», а в производных формах корень может меняться. Поэтому «пришел» – это абсолютно нормально и не отменяет правила для инфинитива.

    Типичные ошибки и смешные примеры из реальной речи

    Ошибка «придти» настолько распространена, что ее можно встретить где угодно: в объявлениях на подъезде («Газовики обещали придти завтра»), в неформальной переписке в соцсетях и даже в некоторых СМИ.

    Наш мозг ищет простые пути, и ему кажется «логичным» просто соединить «при» и «дти». Но, как мы видим, русский язык живет по своим собственным, не всегда линейным законам. Чтобы не попасть впросак, лучше запомнить, как не писать, и избегать этого коварного «придти».

    Краткое правило для запоминания

    А теперь соберем все воедино и выведем простое, работающее правило, чтобы раз и навсегда запомнить правильный вариант:

    Буква «Й» есть только в неопределенной форме глагола «прийти» и только в совершенном виде, то есть когда глагол отвечает на вопрос «что сделать?».

    А теперь – простой ключ, как это применить на практике:

    Задайте к глаголу вопрос.

    Если вопрос «что сделать?» – значит, перед вами совершенный вид, и нужна буква «Й».

    ПРАВИЛЬНО: прийти (что сделать?).

    Сравните с несовершенным видом.

    Если вопрос «что делать?» – это несовершенный вид, и буквы «Й» там нет.

    ПРАВИЛЬНО: приходить (что делать?).

    • Вам нужно (что сделать?) прийти вовремя на встречу.

    • Вам нужно (что делать?) приходить на работу вовремя каждый день.

    Итог:

    • ПРАВИЛЬНО: прийти (отвечает на вопрос «что сделать?»).

    • НЕПРАВИЛЬНО: придти.

    Это правило – ваш надежный компас в мире русской орфографии. Пользуйтесь им, и никакой путаницы больше не возникнет!

    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия

    Россия впервые обошла исторического мирового лидера по экспорту подсолнечного масла – Украину. Зарубежные поставки Российской Федерации оказались на полмиллиона тонн больше, чем у конкурента. Среди новых покупателей российского продукта – Индия, давний партнер по нефтяной торговле. За счет чего России удалось занять первое место? Подробности

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    В Прибалтике отрекаются от ЛГБТ в пользу российских традиционных ценностей

    Парламент Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – документа, который, как заявляется, «пытается нормализовать гомосексуализм». И хотя стоящий во главе государства открытый гей отправил закон на новое рассмотрение, выяснилось, что большинство политиков стоит за возрождение традиционных ценностей, отстаиваемых в том числе и Россией. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

