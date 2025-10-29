Иван Лексин рассказал президенту, что в свободное время пытается донести до личного состава подвиги наших дедов, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, как они воевали на территории Украины (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)

Владимир Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые на день рождения ему подарили бойцы. На них следы от осколков и пуль (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

Президент также навестил младшего сержанта Руслана Колыванова, отметив, что «штурмовые отряды, спецназ и войсковая разведка – такие люди, как вы, – это все-таки требует особой закалки, это требует особого характера» (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)

Президент России Владимир Путин в среду посетил хирургическое отделение Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. В ходе визита глава государства пообщался с военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)

Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.

Наш мамский чат словно микро-отражение происходящего вокруг, где жизнь не прекращалась и в нее вплетены полотна происходящего. Даже там, среди подгузников и детского питания, мы походя обсуждаем потери знакомых на фронте.

России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».

Корея сменила подход к России и Украине Президент Южной Кореи Ли Чже Мен назвал Владимира Зеленского «начинающим политиком» и высказался в пользу прекращения конфронтации Сеула с Москвой. Что случилось с корейской властью?

Блокада Ленинграда. Почему нельзя было отдать город фашистам Блокада Ленинграда стала символом героизма советских людей и колоссальных жертв, принесенных ими ради Победы. Тем удивительнее порой встретить циничный, но симптоматичный для современной эпохи вопрос: неужели нельзя было сдать город фашистам, хотя бы ради сохранения жизней его населения? Те, кто такое спрашивают, просто не знают суть действий нацистской Германии против СССР.

