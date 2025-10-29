России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».7 комментариев
Владимир Путин посетил в госпитале раненых бойцов СВО
Президент России Владимир Путин в среду посетил хирургическое отделение Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка. В ходе визита глава государства пообщался с военнослужащими, принимающими участие в специальной военной операции (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)
Российский лидер поблагодарил военнослужащих за службу перед страной и народом (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)
Президент также навестил младшего сержанта Руслана Колыванова, отметив, что «штурмовые отряды, спецназ и войсковая разведка – такие люди, как вы, – это все-таки требует особой закалки, это требует особого характера» (фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС)
Владимир Путин приехал в военный госпиталь с иконами, которые на день рождения ему подарили бойцы. На них следы от осколков и пуль (фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)
Командир группы прапорщик Иван Лексин, чей отец тоже был военным, задал президенту вопрос о преемственности традиций служения России (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)
Иван Лексин рассказал президенту, что в свободное время пытается донести до личного состава подвиги наших дедов, которые защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, как они воевали на территории Украины (фото: Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС)