Виновный в смерти сына губернатора Саратова в ДТП получил пять лет колонии

Tекст: Мария Иванова

Суд Волжского района Саратова вынес приговор Амиру Рахматулину, передает ТАСС. Его признали виновным в ДТП на улице Соколовой 22 июля, где погиб 17-летний сын губернатора и еще один человек. Судья Денис Пантеев постановил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Гособвинение требовало шесть с половиной лет заключения. Адвокат Амира, Александр Бесараб, считает приговор слишком строгим. По его словам, Рахматулин не имел судимостей, признал вину и возместил ущерб. Бесараб добавил, что решение об обжаловании приговора будет приниматься после консультаций с подзащитным.

ДТП произошло, когда Lada Granta под управлением Рахматулина столкнулась с припаркованным грузовиком. В результате аварии погибли два человека. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек. Губернатор поблагодарил горожан за поддержку в соцсетях.

Напомним, в Саратове столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате чего погибли два человека, включая несовершеннолетнего сына губернатора Романа Бусаргина. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении водителя Lada Granta.