Посол России в Израиле посоветовал россиянам покинуть страну

Tекст: Алексей Дегтярев

Дипломатическое представительство России рекомендует не посещать страну, а также советует подумать тем, кто сейчас там находится, о том, чтобы покинуть эту территорию, сказал Викторов ТАСС.

Им следует воспользоваться возможностью покинуть Израиль, пока она есть, поскольку пока еще летают регулярные рейсы, в том числе рейсы израильской авиакомпании El Al.

До этого российское посольство в Тегеране порекомендовало российским гражданам не ездить в эту страну.