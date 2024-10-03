Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Посол России в Израиле посоветовал россиянам покинуть страну
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов дал российским гражданам рекомендацию покинуть страну, пока есть такая возможность.
Дипломатическое представительство России рекомендует не посещать страну, а также советует подумать тем, кто сейчас там находится, о том, чтобы покинуть эту территорию, сказал Викторов ТАСС.
Им следует воспользоваться возможностью покинуть Израиль, пока она есть, поскольку пока еще летают регулярные рейсы, в том числе рейсы израильской авиакомпании El Al.
До этого российское посольство в Тегеране порекомендовало российским гражданам не ездить в эту страну.