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    Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США потеряли контроль над союзниками

    Провал глобализации (а точнее, ее дискредитация Соединенными Штатами) вкупе с резким ослаблением международных институтов (опять же, из-за их дискредитации американцами) привел к тому, что государства стали полагаться на собственные ресурсы и возможности для достижения своих целей.

    3 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Западные элиты правят без оглядки на мнение народа

    Разумные люди могут потребовать не воевать с Россией. Они могут даже победить на западных выборах. А вот изменить политический курс стран Запада они не могут. Такой опции просто нет.

    5 комментариев
    3 октября 2024, 13:08 • Новости дня

    Посол России в Израиле посоветовал россиянам покинуть страну

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский посол в Израиле Анатолий Викторов дал российским гражданам рекомендацию покинуть страну, пока есть такая возможность.

    Дипломатическое представительство России рекомендует не посещать страну, а также советует подумать тем, кто сейчас там находится, о том, чтобы покинуть эту территорию, сказал Викторов ТАСС.

    Им следует воспользоваться возможностью покинуть Израиль, пока она есть, поскольку пока еще летают регулярные рейсы, в том числе рейсы израильской авиакомпании El Al.

    До этого российское посольство в Тегеране порекомендовало российским гражданам не ездить в эту страну.

    3 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    ЦАХАЛ понес первые потери в операции на юге Ливана

    ЦАХАЛ сообщил о гибели восьми военнослужащих в Ливане в боях с «Хезболлой»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля сообщила о первых жертвах наземной операции в Ливане, где в столкновениях с «Хезболлой» погибли восемь израильских солдат, включая три капитана.

    Израильская армия, известная как ЦАХАЛ, понесла первые потери во время текущих боевых действий на юге Ливана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of Israel.

    В ходе операции, нацеленной против «Хезболлы», было убито восемь израильских военнослужащих. Среди погибших – три капитана, два штаб-сержанта и три сержанта первого класса.

    Операция, начатая Израилем, направлена на борьбу с «Хезболлой», которая продолжает оказывать серьезное сопротивление. ЦАХАЛ активно проводит наземные операции, ставя своей целью снизить влияние боевиков в регионе. Власти Израиля подчеркивают, что действия армии направлены на обеспечение безопасности страны и сдерживание террористической угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате массированного ракетного удара Ирана по Израилю было уничтожено более 20 израильских самолетов F-35. По данным агентства Fars, большая часть запущенных иранских ракет достигла целей на израильской территории. В связи с этими событиями, вероятно, были сорваны планы Тель-Авива по наступлению в Ливане, как указывает Military Watch Magazine.

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    2 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Арабские дипломаты попросили Лаврова о встрече из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Захарова: Лавров встретился с послами арабских стран из-за эскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудил с послами арабских государств обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Встреча состоялась по просьбе арабских дипломатов, поступившей накануне поздно вечером, сообщила Захарова на брифинге, передает ТАСС. Во время обмена мнениями с послами внимание было сфокусировано на беспрецедентной эскалации насилия в регионе, рассказала дипломат.

    «Подчеркнуто также, что все вовлеченные стороны должны отказаться от провокационных действий, проявлять сдержанность, ответственный подход в соответствии с известными решениями Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности», – добавила спикер МИД.

    Ранее Кремль призвал к сдержанности и осудил атаки на гражданских на Ближнем Востоке. Посол России в Израиле Анатолий Викторов призвал к остановке военных действий на Ближнем Востоке.

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    3 октября 2024, 12:12 • Видео
    Будущее России после Украины. Взгляд из США

    Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

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    2 октября 2024, 20:15 • Новости дня
    Новак: Конфликт на Ближнем Востоке был заложен в цену нефти
    Новак: Конфликт на Ближнем Востоке был заложен в цену нефти
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала рост мировых цен на нефть, но не такой значительный, так как недавнее обострение уже было учтено, заявил вице-премьер Александр Новак.

    Новак сообщил, что в последние два дня нефтяной рынок резко отреагировал на эскалацию – стоимость этого вида топлива выросла на несколько процентов, передает ТАСС.

    Несмотря на резкость колебания, оно оказалось менее значительным, чем могло бы быть, отметил вице-премьер. «Я считаю, что в целом это не то колебание, которое могло было быть. Поскольку сам конфликт на Ближнем Востоке в целом уже был заложен частично в цене», – заявил Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

    Напомним, утром во вторник цены на декабрьские фьючерсы нефти марки Brent поднялись на 0,15%, достигнув 71,81 доллара за баррель. Одновременно ноябрьские фьючерсы WTI увеличились на 0,19%, составив 68,31 доллара за баррель. Главными факторами, повлиявшими на этот рост, стали оценка напряженности в регионе Ближнего Востока и риски, связанные с погодными условиями.

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    2 октября 2024, 14:50 • Новости дня
    Military Watch: Иранская атака могла сорвать израильское вторжение в Ливан
    Military Watch: Иранская атака могла сорвать израильское вторжение в Ливан
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские ракетные удары, которые могли повредить израильские самолеты F-35, вероятно, сорвали планы Тель-Авива по наступлению в Ливане, пишет Military Watch Magazine.

    Как пишет Military Watch Magazine, несмотря на то, что точный масштаб ущерба израильским наземным войскам пока не определен, эти атаки, вероятно, серьезно нарушили планы Израиля по наземному наступлению в Ливан, передает РИА «Новости».

    Возможное уничтожение самолетов F-35 в результате ракетной атаки Ирана может оказаться серьезным ударом по боеспособности Израиля, отмечается в материале. Эти самолеты могли бы быть использованы для проведения военных операций в Ливане, пишет издание.

    Ранее в Иране заявили об уничтожении более 20 израильских истребителей F-35.

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    2 октября 2024, 19:40 • Новости дня
    «Хезболла» заявила о поражении трех израильских танков Merkava

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отряды шиитского движения «Хезболла» нанесли удар управляемыми ракетами по израильским танкам, пересекшим границу с Ливаном.

    Бойцы «Хезболлы» поразили три танка Merkava, которые вошли на ливанскую территорию в районе Марун-эр-Рас, сообщило движение в Telegram-канале, передает ТАСС.

    «Зафиксировано прямое попадание в бронемашины, среди членов экипажей есть убитые и раненые», – говорится в сообщении.

    Ранее Израиль заявил об ударах по 150 военным целям в Ливане.

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    3 октября 2024, 08:57 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотниками объект в Тель-Авиве

    Tекст: Александра Юдина

    Представители хуситов из движения «Ансар Аллах» заявили об атаке беспилотников на жизненно важный объект в Тель-Авиве, которую они провели в рамках операции военно-воздушных сил Йемена.

    Как утверждает военный представитель повстанцев Яхья Сариа на канале Al Masirah, воздушная операция была направлена на жизненно важный объект, расположенный в Тель-Авиве, и была осуществлена с использованием беспилотников «Яффо»,

    Сариа уточнил, что атака имела целью объект на территории, которую представители хуситов называют «оккупированной Палестиной».

    Он отметил, что это часть более широкой стратегии, направленной на противодействие действиям Израиля в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из Йемена произвели удары по израильским военным объектам, заявляя, что использовали крылатые ракеты.

    Напомним, йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету.

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    2 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Небензя заявил о планах Израиля спровоцировать конфликт между Ираном и США
    Небензя заявил о планах Израиля спровоцировать конфликт между Ираном и США
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации.

    Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку отметил, что такое развитие событий будет угрозой не только для Ближнего Востока, но и для всего мира, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что становится «все более очевидным желание Израиля любой ценой добиться конфликта между Ираном и США». Он выразил сомнения в том, осознают ли в Вашингтоне намерения Израиля. Российский постпред указал, что «пьеса» начинает разыгрываться по сценарию, который выгоден Израилю.

    Также Небензя добавил, что если израильское руководство продолжит действовать в этом ключе, то конфликт может выйти на «невообразимый уровень эскалации». Он подчеркнул, что последствия могут быть катастрофическими, угрозы будут распространяться далеко за пределы региона.

    В среду российское посольство в Тегеране порекомендовало российским гражданам не ездить в эту страну.

    В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия выражает обеспокоенность текущей ситуацией на Ближнем Востоке и призывает все стороны конфликта проявить сдержанность, чтобы предотвратить гибель мирного населения.

    Ранее американист Малек Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то продемонстрирует слабость, и этим воспользуются республиканцы. При этом, по его словам, действия Вашингтона не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов.

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    2 октября 2024, 14:40 • Новости дня
    Появилось снятое с борта самолета видео запуска ракет Ирана по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилот британской авиакомпании British Airways зафиксировал на видео запуск иранских ракет, направленных на Израиль, находясь на борту самолета, пишет New York Post (NYP).

    На видео, снятом с борта самолета, отчетливо виден момент запуска нескольких ракет и их полет по ночному небу, пишет NYP, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Иран атаковал Израиль в ответ на гибель генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, лидера ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. В ходе этой атаки иранский КСИР ударил по двум базам ВВС и штаб-квартире «Моссада», что подтвердил генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис отметил, что Иран не достиг своих целей, и Тель-Авив с союзниками могут ответить в течение ближайших суток.

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    3 октября 2024, 05:50 • Новости дня
    Западная помощь Украине ослабила оборону Израиля

    Telegraph сообщила об ослаблении ПВО Израиля из-за помощи Запада Украине ракетами-перехватчиками

    Tекст: Антон Антонов

    Западная помощь Украине, включая поставки ракет ПВО, ослабила возможности Израиля в отражении атаки со стороны Ирана, что связано с ограниченностью ресурсов в этой области, пишет Telegraph.

    Как отмечает Telegraph, проблемой является ограниченное количество ракет-перехватчиков. Нагрузка на их производство выросла в результате западных усилий по поддержке Украины. Издание пишет, что возникла «необходимость принимать решения», учитывая зависимость обеих стран от американских поставок, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес серию ракетных ударов по Израилю. В Тегеране сообщили о поражении штаб-квартиры «Моссада» и авиабазы Неватим, тогда как в Тель-Авиве заявили об успешном отражении обстрела.

    Между тем о конкуренции Украины и Израиля за помощь Запада сообщалось и ранее. Так, американские СМИ указывали, что Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов. Указывалось, что после нападения радикальной группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года Соединенные Штаты более чем на 30% сократили поставки артиллерийских снарядов вооруженным силам Украины.

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    2 октября 2024, 18:28 • Новости дня
    Посольство в Тегеране рекомендовало россиянам временно не ездить в Иран

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское посольство в Тегеране порекомендовало российским гражданам не ездить в эту страну.

    Гражданам России рекомендуется воздержаться от поездок в Иран из-за обострения положения вокруг этой страны, заявило дипломатическое представительство, передает ТАСС.

    Ранее «Аэрофлот» заявил об отмене своих рейсов в Тегеран, а Росавиация обновила рекомендации по полетам над Израилем, Ираном и Ираком.

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    2 октября 2024, 23:56 • Новости дня
    Ливан заявил, что накануне гибели Насрулла одобрил прекращение огня с Израилем

    Глава МИД Ливана Хабиб заявил о согласии Насруллы на прекращение огня накануне убийства лидера «Хезболлы» Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Накануне своей гибели в результате израильского удара лидер ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла дал согласие на прекращение огня с Израилем, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб.

    Министр подчеркнул, что Насрулла «согласился» на прекращение огня, «ливанская сторона согласилась». Глава МИД рассказал, что власти страны провели переговоры с «Хезболлой»: «Мы проконсультировались с «Хезболлой», (спикер парламента Ливана Набих) Берри проконсультировался». О принятом решении, как заявил министр, ливанская сторона проинформировала США и Францию, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Израиль, который все еще не завершил военную операцию в секторе Газа, убил генсека «Хезболлы» Хасана Насруллу и начал вторжение в Ливан. Иран во вторник осуществил ракетный удар по Израилю.

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    2 октября 2024, 21:23 • Новости дня
    Небензя указал на беспомощность Совбеза ООН перед угрозой войны

    Небензя: Ближневосточный регион скатывается в пучину новой большой войны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постпред России при ООН Василий Небензя выразил озабоченность ситуацией в Ближнем Востоке, отмечая бессилие Совета Безопасности ООН в предотвращении новой большой войны в регионе.

    Он отметил, что регион «буквально на глазах скатывается в пучину новой большой войны». Это заявление было сделано им на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Небензя подчеркнул, что Совет Безопасности, который должен играть ключевую роль в обеспечении мира и безопасности, в данный момент лишь беспомощно наблюдает за развитием конфликта. По его словам, неспособность международного сообщества принять действенные меры только усугубляет ситуацию.

    Ранее Небензя заявил о планах израильского руководства спровоцировать конфликт между Ираном и США, что может привести к невообразимой эскалации.

    В среду российское посольство в Тегеране порекомендовало российским гражданам не ездить в эту страну, чтобы избежать возможных опасностей. Кроме того, американист Малек Дудаков сказал газете ВЗГЛЯД, что если администрация Джо Бадена оставит действия Тегерана без ответа, то это продемонстрирует слабость, и республиканцы смогут этим воспользоваться. Однако действия Вашингтона, по его словам, не должны спровоцировать рост эскалации на Ближнем Востоке, иначе это ударит по Демпартии в преддверии выборов.

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    2 октября 2024, 19:15 • Новости дня
    Red Wings решил возобновить полеты в Израиль

    В Red Wings анонсировали возобновление полетов в Израиль с учетом ограничений

    Tекст: Алексей

    Авиакомпания Red Wings с 3 октября намерена возобновить рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

    Решение принято после изучения вводных данных, полученных от авиационных регуляторов России, Израиля, Ирака и Ирана, сообщили в компании ТАСС.

    Отмечается, что полеты будут проводить в соответствии с временными ограничениями, установленными Росавиацией. Будут восстановлены маршруты Москва – Тель-Авив – Москва и Сочи – Тель-Авив – Сочи.

    Напомним, Росавиация обновила рекомендации по полетам над Израилем, Ираном и Ираком. Самолет авиакомпании Red Wings вернулся в Сочи после закрытия воздушного пространства Израиля.

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    3 октября 2024, 04:57 • Новости дня
    Зять Насруллы погиб при израильском ударе по Сирии

    Al-Youm as-Sabia сообщил о гибели зятя убитого лидера «Хезболлы» Насруллы в результате израильского удара по Дамаску

    Tекст: Антон Антонов

    В результате израильского удара по кварталу Мезза в Дамаске погиб Хасан Джаафар, зять убитого лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, сообщил египетский информационный портал Al-Youm as-Sabia.

    «Хезболла» пока не комментировала эту информацию, передает ТАСС со ссылкой на Al-Youm as-Sabia.

    Министерство обороны Сирии сообщало о нанесении удара израильскими вооруженными силами по жилому дому в квартале Мезза. По данным сирийского ведомства, жертвами стали трое мирных жителей и еще трое пострадали.

    Al Hadath сообщил, что целью удара могли быть представители иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Израиль нанес удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. В конце сентября ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Насруллы, который погиб в результате атаки Израиля на Бейрут.

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    2 октября 2024, 13:45 • Новости дня
    «Хезболла» и Израиль вступили в бой в Ливане

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перестрелка между «Хезболлой» и израильскими военными завязалась в приграничном поселке Марун-эр-Рас в южной части Ливана, сообщили в ливанской организации.

    Израильские военные прошли в Марун-эр-Рас с востока, по ним открыли огонь, боестолкновение продолжается, сообщили в «Хезболле», передает ТАСС.

    До этого «Хезболла» заявляла об отражении израильской атаки у города Эль-Эдейс на границе.

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