Путин заявил о быстром росте зарплат россиян

Tекст: Валерия Городецкая

«Федерация независимых профсоюзов, конечно, внимательно отслеживает, анализирует положение дела на рынке труда. В том числе динамику заработных плат. А они в целом по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. В июле этого года реальная заработная плата – то есть за вычетом инфляции – оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», – указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что повышение доходов работников должно оставаться в центре внимания, и российская экономика должна строиться на основе высоких заработных плат. «Что хотел бы особо отметить: важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда, и, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами – выше роста цен», – приводит Telegram-канал Кремля слова президента.

Российский лидер также отметил, что это является ключом к повышению эффективности производства, модернизации предприятий и созданию качественных рабочих мест.

«Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности самого производства, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест. Уверен, профсоюзы разделяют эту точку зрения», – сказал он.

Ранее Путин призвал выравнивать зарплаты медработников в различных регионах.