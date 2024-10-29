Россия и Китай решили развивать совместное кинопроизводство

Стало известно о подготовке меморандума между Россией и Китаем по совместному кинопроизводству

Министр культуры России Ольга Любимова заявила: «Работа начнется буквально на днях: мы ждем в Министерстве культуры наших коллег из Китая для того, чтобы вместе составить «дорожную карту» по событиям и поддержке наших продюсеров и кинокомпаний». Она также отметила, что соглашение с Китаем открывает большие возможности для кинопроизводителей обеих стран, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Любимова подчеркнула, что поручение лидеров двух стран станет импульсом для создания крупных проектов, интересных широкой аудитории. Глава Минкультуры также выразила готовность пригласить крупнейшие китайские кинокомпании в Россию и предложить уникальные локации для съемок.

Кроме того, было отмечено, что сотрудничество России и Китая имеет потенциал в части фестивальной и образовательной деятельности. Новая инициатива России – создание Евразийской киноакадемии и Открытой Евразийской кинопремии, в которой Китай уже подтвердил свое участие, станет платформой для продвижения современного кино.

Ранее президент Владимир Путин заявил о заинтересованности развивать сотрудничество с Китаем в сфере кино, отметив большой и перспективный китайский кинорынок, который может открыть новые возможности для отечественных кинематографистов.