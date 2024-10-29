Суд приговорил убийцу экс-командира подлодки Ржицкого к 25 годам заключения

Tекст: Алексей Дегтярев

Денисенко признан виновным в убийстве Ржицкого, его приговорили к 25 годам лишения свободы, передает ТАСС.

Суд постановил, что первые пять лет Денисенко проведет в тюрьме, а оставшиеся 20 лет – в исправительной колонии строгого режима.

Денисенко также обязан уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Он также будет ограничен в свободе на один год и девять месяцев после освобождения.

Сергей Денисенко заявлял, что покушение на Станислава Ржицкого организовала СБУ. Денисенко также раскрывал подробности убийства Ржицкого.