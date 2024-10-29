Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Суд приговорил убийцу экс-командира подлодки Ржицкого к 25 годам заключения
В Краснодарском суде вынесен приговор обвиняемому по делу об убийстве бывшего командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого Сергею Денисенко.
Денисенко признан виновным в убийстве Ржицкого, его приговорили к 25 годам лишения свободы, передает ТАСС.
Суд постановил, что первые пять лет Денисенко проведет в тюрьме, а оставшиеся 20 лет – в исправительной колонии строгого режима.
Денисенко также обязан уплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Он также будет ограничен в свободе на один год и девять месяцев после освобождения.
Сергей Денисенко заявлял, что покушение на Станислава Ржицкого организовала СБУ. Денисенко также раскрывал подробности убийства Ржицкого.