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    Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Великая депрессия в США развязала войну

    Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на соединение и скрепление всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    4 комментария
    29 октября 2024, 13:50 • Новости дня

    МИД ФРГ отозвал посла из Тегерана после казни Шармахда

    МИД Германии вызвал поверенного в делах Ирана и отозвал посла из Тегерана после казни Шармахда

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Германии выразило протест в связи с казнью имевшего иранское и немецкое гражданство Джамшида Шармахда и вызвало поверенного в делах Ирана для обсуждения дальнейших действий.

    Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана после казни Джамшида Шармахд. Также был отозван посол из Тегерана для проведения консультаций в Берлине. В МИД заявили, что «после убийства Джамшида Шармахда иранским режимом» Германия «оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия», передает ТАСС.

    Шармахд, имевший иранское и немецкое гражданство, был казнен 28 октября. Верховный суд Ирана признал его виновным в терроризме и приговорил к смертной казни.

    Ранее иранские государственные СМИ в 2020 году сообщали, что террористическая группировка «Тондар», лидером которой считался Джамшид Шармахд, якобы планировала атаковать генконсульство России. В том же году иранские власти сообщили о задержании лидера организации Джамшида Шармахда.

    «Тондар» считается в Иране террористической организацией. Ее члены выступают за монархический строй, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.

    28 октября 2024, 21:17 • Новости дня
    В МИД Германии объяснили инцидент со встречей Бербок в Малайзии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о том, что главу ведомства Анналену Бербок не встретили во время ее визита в Китай или Индию, объяснив, что инцидент с самолетом произошел в Малайзии.

    Спикер МИД ФРГ Себастиан Фишер уточнил, что видео, на которое ссылаются в интернете, не имеет отношения к визитам Бербок в эти страны, передает РИА «Новости».

    Фишер пояснил, что видео было снято во время посадки рейса главы МИД Германии в Малайзии. По его словам, из-за недоразумения самолет припарковался не в том месте, а встречающая сторона находилась чуть дальше, что вызвало необходимость пройти несколько шагов, прежде чем министр была встречена официально.

    Визит в Малайзию состоялся еще в начале года, а на прошлой неделе Бербок посетила Индию.

    Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.

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    28 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Главу МИД Германии не встретили у самолета во время визита в Китай

    Главу МИД Германии Бербок не встретили у самолета во время визита в Китай

    Главу МИД Германии не встретили у самолета во время визита в Китай
    @ Rabea Gruber/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прилетела в Китай с визитом, однако по прибытии в аэропорт ее никто не встретил.

    На это обратила внимание «Комсомольская правда». На видео, опубликованном изданием, видно, что главу немецкой дипломатии у трапа самолета не встретило ни одно официальное лицо.

    Отмечается, что визит Бербок в Китай не был официально анонсирован, однако в прессе с начала октября ходили слухи о ее намерении посетить страну до конца месяца. Основной целью визита назывались обсуждение ситуации на Украине и ближневосточного конфликта.

    Ранее в Сети сравнили встречу главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в аэропорту Индии. На двух коротких видеороликах с моментами прилета дипломатов наглядно показана разница во встрече официальных лиц со стороны индийских властей.

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    29 октября 2024, 12:46 • Видео
    Даже грузины против «евросовка»

    Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

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    26 октября 2024, 19:44 • Новости дня
    Медведев пообещал «российский салют» на заводе Rheinmetall на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с нетерпением ждет праздничного российского салюта прямо на новом заводе Rheinmetall на Украине, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев предупредил, что Россия готовит ответ на запуск немецким концерном Rheinmetall военного завода на Украине.

    «Мы с нетерпением ждем праздничного салюта прямо на производстве», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    В качестве иллюстрации зампред Совбеза прикрепил к своему посту видео со взрывом неизвестного объекта.

    Ранее Германия открыла первый из четырех оборонных заводов Rheinmetall на Украине для производства боевых машин Lynx.

    Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Украина будет продолжать усиливать свою армию даже при мирном разрешении конфликта.

    Напомним, что германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин.

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    29 октября 2024, 11:33 • Новости дня
    В Германии начались забастовки на заводах Volkswagen и BMW

    Сотрудники Volkswagen и BMW в Германии начали предупредительные забастовки

    В Германии начались забастовки на заводах Volkswagen и BMW
    @ Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Германии начались предупредительные забастовки сотрудников металлургической и электротехнической промышленности, включая работников VW и BMW, требующих повышения зарплат на фоне угрозы закрытия заводов и массовых сокращений.

    Работники металлургической и электротехнической промышленности Германии провели первую волну забастовок ночью, включая сотрудников автопроизводителей Volkswagen и BMW, передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    Акции протеста прошли по всей стране, призванные профсоюзом IG Metall. В Ганновере забастовали около 200 сотрудников Clarios с факелами и флагами профсоюзов. В Оснабрюке бастуют 250 работников Volkswagen, где завод находится под угрозой закрытия.

    В Регенсбурге перед зданием завода BMW были развернуты плакаты, а в течение дня протесты также планируются у завода Audi в Ингольштадте. В Хильдесхайме около 400 сотрудников, в том числе из компаний Jensen GmbH, KSM Castings Group, прекратили работу.

    В понедельник агентство DPA сообщало, что Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии и сократить десятки тысяч рабочих мест. Завод в Оснабрюке, находящийся в зоне риска после потери заказа от Porsche, может быть закрыт или переведен за границу.

    Volkswagen заявил, что реструктуризация необходима для сохранения конкурентоспособности. Правительство ФРГ настаивает на сохранении рабочих мест. Профсоюз IG Metall требует повышения зарплат на 7% и увеличения на 170 евро для стажеров, аргументируя требования высокой инфляцией и необходимостью стимулирования потребления.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, производить автомобили в Германии стало так дорого и невыгодно, что немецкий концерн Volkswagen впервые за 87-летнюю историю вынужден закрывать заводы. Более того, концерн впервые за 30 лет решился уволить людей и нарушить данные в трудовом договоре обязательства.

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    27 октября 2024, 10:41 • Новости дня
    Иранский депутат призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Mehr: Иранский депутат Сабагиан призвал изменить ядерную доктрину после ударов Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля, пишет Mehr.

    «В ответ на агрессию сионистского режима и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у этих задир и агрессоров. Оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», – приводит Mehr слова Сабагиана, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно», сообщил гостелеканал Press TV.

    Напомним, Израиль атаковал Иран с подконтрольной США территории в Ираке, при этом субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, но не задел ядерные объекты.

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    27 октября 2024, 13:32 • Новости дня
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    Нетаньяху заявил об ущербе оборонительному потенциалу Ирана от израильского удара
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Израильский удар был «точным и мощным» и достиг всех поставленных целей, заявил Нетаньяху, передает ТАСС. «Мы нанесли мощный удар по оборонительным способностям Ирана и его возможностям производить нацеленные на нас ракеты», – сказал он.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Агентство Axios сообщало, что израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

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    28 октября 2024, 15:42 • Новости дня
    В Иране сообщили об устранении ущерба от удара Израиля

    Министр обороны Ирана сообщил об устранении ущерба от удара Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран в кратчайшие сроки устранил последствия израильского ракетного удара, нанесшего незначительный ущерб, заявил министр обороны страны Азиз Насирзаде.

    По его словам, израильский удар причинил Ирану незначительный ущерб, передает ТАСС. Последствия атаки были устранены благодаря собственным ресурсам и научному потенциалу Ирана, подчеркнул министр.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что по оборонительному потенциалу Ирана был нанесен мощный удар. Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину Ирана в ответ на удары Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что власти Ирана не разглашают информации о полученном уроне после израильского удара, чтобы не провоцировать в обществе ожидания жестких ответных действий, и разбиралась, почему Иран в ближайшее время не решится вновь атаковать Израиль.

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    27 октября 2024, 06:45 • Новости дня
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    Ядерные объекты Ирана не получили повреждений в результате израильского удара
    @ Aeoi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский удар не задел ядерные объекты Ирана, инспекторы МАГАТЭ продолжают работать, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

    «Ядерные объекты в Иране не задеты, а наши инспекторы продолжают выполнять свои важные обязанности», – заявил Гросси в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Гросси заверил, что инспекторы организации находятся в безопасности. Он призвал к осторожности и заявил о необходимости не допускать действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран. Источник CBS News заявил, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами. Иранское агентство ShafaqNA также сообщало, что ядерные и стратегические объекты Ирана не были целями ударов.


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    27 октября 2024, 05:53 • Новости дня
    Axios заявил, что Израиль «парализовал» производство ракет в Иране

    Axios заявил о «парализованном» в результате израильского удара производстве ракет в Иране

    Tекст: Антон Антонов

    Израильский субботний удар нарушил производство баллистических ракет в Иране, уничтожив ключевое оборудование, пишет Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

    Как пишет Axios, израильские силы нанесли удар по 12 «планетарным смесителям», которые использовались для производства твердого ракетного топлива, передает РИА «Новости».

    Источники из Израиля заявляют, что пораженные объекты представляют собой сложное оборудование, не производимое в Иране, а закупаемое за рубежом. По их словам, на восстановление оборудования потребуется минимум год. Несмотря на это, у Ирана остаются значительные запасы ракет.

    Высокопоставленный американский чиновник подтвердил информацию, заявив, что удар «парализовал» иранские возможности по производству ракет.

    Помимо этого, источники из Израиля отмечают, что были поражены четыре батареи ПВО, которые защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

    Западные СМИ со ссылкой на американских экспертов сообщают, что Израиль во время удара по Ирану атаковал военный комплекс Парчин и завод по производству баллистических ракет Ходжир, расположенные рядом с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль устроил атаку на Сирию и Иран, в результате которой, по заявлению иранской стороны, был нанесен «ограниченный ущерб» некоторым районам исламской республики. По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    27 октября 2024, 01:55 • Новости дня
    Иран объявил о праве на ответ после удара Израиля

    Постпредство Ирана при ООН заявило о праве Тегерана на ответ после израильского удара

    Tекст: Антон Антонов

    Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля, сообщило иранское постпредство при ООН и призвало созвать экстренное заседание Совбеза.

    В заявлении постоянного представительства Ирана при ООН говорится, что Иран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ «в надлежащее время» на израильские атаки, основываясь на принципах Устава ООН и международного права, передает ТАСС.

    Тегеран осудил «преднамеренный акт агрессии» со стороны Израиля, который, по мнению Ирана, нарушает основные принципы международного права и Устава ООН. Иранская миссия заявила, что действия Израиля угрожают международному миру и безопасности и ведут к дестабилизации региона.

    Иран призвал Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание по израильским ударам. В заявлении Иран подчеркнул необходимость международного осуждения Израиля за агрессию и привлечения его к ответственности за нарушение международного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю. Удар по Израилю был вызван убийством ключевых фигур в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции.

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    26 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Израиль атаковал Иран с «подконтрольной США территории» в Ираке

    Генштаб Ирана: Израиль атаковал Иран с «подконтрольной армии США» территории Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    Генштаб ВС Ирана сообщил, что израильские самолеты совершили агрессивные действия против Ирана, нарушив международное право. Атака была произведена в субботу утром с территории Ирака, находящейся под контролем американских военных, всего в 100 км от иранской границы, передает ТАСС.

    Президент США Джо Байден отметил, что удары были направлены исключительно по военным объектам на территории Ирана. Байден выразил надежду на отсутствие ответных действий со стороны Тегерана и подтвердил, что Вашингтон был заранее уведомлен о планах Израиля.

    Согласно заявлению Белого дома, ситуация обсуждалась президентом США и вице-президентом Камалой Харрис с командой по национальной безопасности.

    Байден распорядился предпринять все необходимые меры для защиты американских сил и обеспечения безопасности Израиля от возможного ответного удара со стороны Ирана и его союзников.

    Иран через третью страну уведомил Израиль о том, что не станет отвечать на израильскую атаку, которая последовала за иранским ракетным ударом по Израилю.

    Израиль устроил атаку на Сирию и Иран с участием свыше 100 истребителей.

    Иран заявил, что израильская атака нанесла ограниченный ущерб, затронув лишь некоторые районы страны.

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    27 октября 2024, 15:33 • Новости дня
    Министр обороны Израиля обсудил с главой Пентагона удары по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава минобороны Израиля Йоав Галант провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, обсудив прицельные удары по иранским военным объектам и подчеркнув важность продолжения сдерживания Ирана.

    Галант проинформировал Остина о результатах атак израильской армии на военные цели в Иране, которые были осуществлены в ответ на недавние нападения Ирана на Израиль, передает РИА «Новости».

    Израильский министр рассказал о прицельных ударах по объектам по производству ракет, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и иранским воздушным мощностям. Он отметил, что обсуждались первоначальные оценки успешности этих атак.

    «Ночью министр обороны Йоав Галант поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Галант информировал его о прицельных ударах израильской армии по военным целям в Иране в ответ на атаки Ирана на Государство Израиль за последние месяцы», – уточняется в сообщении пресс-службы минобороны Израиля.

    Кроме того, Галант выразил благодарность американской стороне за неизменную поддержку Израиля в защите от иранской агрессии, особо отметив размещение в Израиле батарей комплексов ПРО THAAD. Также стороны подняли вопрос о важности продолжения сдерживания иранских сил и их союзников в регионе.

    Напомним, Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана.

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    28 октября 2024, 10:28 • Новости дня
    Хаменеи назвал ошибкой израильский удар по военным базам Ирана

    Хаменеи заявил, что израильская атака на Иран была ошибкой

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль допустил ошибку и просчитался, совершив нападение на Иран, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Хаменеи заявил, что Израиль ошибся в своих расчетах относительно Ирана.

    «Мы дадим ему понять, какой силой, способностями, инициативой и желанием обладает иранский народ», – цитирует Хаменеи РИА «Новости».

    Ранее Израиль нанес удары по ряду военных баз, расположенных на западе и юго-западе Тегерана, военные центры Корпуса стражей исламской революции, находящиеся в этих районах, не пострадали.

    Также, по информации агентства IRNA, объекты нефтяной промышленности Ирана в результате атаки остались невредимыми.

    Израиль нанес мощный удар по оборонительному потенциалу Ирана, что подтвердил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии памяти жертв октябрьской атаки 2023 года.

    Иранский депутат Мохаммад Реза Сабагиан предложил пересмотреть оборонную и ядерную доктрину страны в ответ на удары Израиля.

    По данным СМИ, Иран через третью страну уведомил Израиль, что не станет отвечать на израильскую атаку.

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    26 октября 2024, 16:47 • Новости дня
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского самолета над Балтикой

    ВВС Германии подняли Eurofighter из-за российского Ил-20

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители ВВС Германии Eurofighter, базирующиеся в Латвии, были подняты для сопровождения российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

    Истребители ВВС Германии Eurofighter были подняты в небо для сопровождения российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой, сообщает ТАСС. В соцсетях ВВС Германии отмечается, что силы быстрого реагирования, базирующиеся в Латвии, были активированы для идентификации объекта, который не передавал сигнал транспондера и не имел плана полета.

    Представители ВВС ФРГ заявили, что немецкие истребители сопроводили российский самолет, чтобы убедиться в отсутствии угроз. Подобные действия являются частью миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря. При этом подчеркивается, что проверки носят рутинный характер и направлены на обеспечение безопасности.

    Ранее в Минобороны России отмечали, что все российские военные полеты выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Ранее истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты по тревоге в небо над Балтийским морем из-за российских военных самолетов Ту-142 и Су-3.

    До этого истребители НАТО были подняты в небо по тревоге из-за российского самолета Ил-20М, который якобы двигался в зоне Балтийского моря не в соответствии с планом полетов.

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    28 октября 2024, 10:59 • Новости дня
    Ирак подал в ООН протест против Израиля

    Ирак подал протест в ООН против использования Израилем его воздушного пространства для удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Ирак направил в ООН ноту протеста из-за использования его воздушного пространства Израилем для удара по Ирану, заявив о вопиющем нарушении суверенитета.

    Ирак направил протест в ООН в связи с использованием Израилем его воздушного пространства, сообщает ТАСС. Генсек ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности получили ноту протеста, в которой выражено недовольство действиями Израиля. Сообщается, что израильские военные использовали иракское воздушное пространство для нанесения удара по военным объектам в Иране 26 октября.

    Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поручил министерству иностранных дел страны связаться с США для обсуждения инцидента. Иракская сторона заявляет, что не позволит использовать свое воздушное пространство для нападений на другие государства, в особенности соседние, с которыми у Ирака сложились дружеские отношения.

    Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ирану в ответ на атаки от 1 октября. Израильские силы заявили, что реагировали на ракетный удар Ирана, который сам стал ответом на убийства ключевых лиц в движениях ХАМАС, «Хезболла» и Корпусе стражей исламской революции. В этот раз израильские удары затронули провинции Илам, Тегеран и Хузестан, но, по словам Ирана, ущерб был ограниченным.

    Израиль совершил воздушный удар по Ирану, используя территорию Ирака, контролируемую армией США, сообщил генштаб ВС Ирана.

    ВВС Израиля в результате атаки на военные объекты Ирана уничтожили все стратегические оборонные возможности, включая зенитные ракетные комплексы С-300 и радары дальнего обнаружения, оставив Иран с системами ближнего действия, сообщают израильские СМИ.

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    Как в Польше может возникнуть пророссийский кандидат в президенты

    Выборы следующего президента Польши состоятся лишь в следующем году, но уже сейчас в стране звучат опасения по поводу того, что кандидатом может стать «пророссийский кандидат». Кого именно можно считать в Польше пророссийским политиком, сколько избирателей могли бы его поддержать – и почему само появление такого человека способно нанести удар по польской политической системе? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Даже грузины против «евросовка»

      Итоги парламентских выборов в Грузии говорят о разгроме оппозиции, ориентированной на НАТО и конфликт с РФ. Однако сдаваться Запад не собирается: теперь Грузии придется пройти еще одно испытание майданом.

    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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