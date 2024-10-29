МИД ФРГ отозвал посла из Тегерана после казни Шармахда

МИД Германии вызвал поверенного в делах Ирана и отозвал посла из Тегерана после казни Шармахда

Tекст: Вера Басилая

Министерство иностранных дел Германии вызвало поверенного в делах Ирана после казни Джамшида Шармахд. Также был отозван посол из Тегерана для проведения консультаций в Берлине. В МИД заявили, что «после убийства Джамшида Шармахда иранским режимом» Германия «оставляет за собой право предпринять дальнейшие действия», передает ТАСС.

Шармахд, имевший иранское и немецкое гражданство, был казнен 28 октября. Верховный суд Ирана признал его виновным в терроризме и приговорил к смертной казни.

Ранее иранские государственные СМИ в 2020 году сообщали, что террористическая группировка «Тондар», лидером которой считался Джамшид Шармахд, якобы планировала атаковать генконсульство России. В том же году иранские власти сообщили о задержании лидера организации Джамшида Шармахда.

«Тондар» считается в Иране террористической организацией. Ее члены выступают за монархический строй, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.