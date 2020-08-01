В Иране заявили о сорванных планах террористов атаковать генконсульство России

Иранские государственные СМИ утверждают, что террористическая группировка «Тондар», главаря которой арестовали в Иране, якобы планировала атаковать генконсульство России. Посольство России отказалось комментировать эту информацию, назвав ее слухами.

Телерадиокомпании IRIB заявила, что спецслужбы Ирана предотвратили нападение на генконсульство в Реште, передает ТАСС.

Также утверждается, что радикалы собирались применить химическое и биологическое оружие на международной книжной ярмарке в Тегеране.

IRIB не называет источник информации и не указывает, когда был предотвращен теракт, передает РИА «Новости».

Посольство России в Иране заявило, что «не комментирует непроверенные слухи».

Напомним, Иранские власти сообщили о задержании лидера организации Джамшида Шармахда. Сообщается, что радикалы действуют из США.

Отметим, что в 2010 году Иран освободил гражданина США иранского происхождения Резу Тагави, который находился под стражей больше двух лет по подозрению в связях с организацией «Тондар».

«Тондар» считается в Иране террористической организацией. Ее члены выступают за монархический строй, переставший существовать после Исламской революции 1979 года.

Сообщалось, что именно эта группировка стоит за взрывом в одной из мечетей в Ширазе в 2008 году, когда погибли 14 человек и порядка 200 получили ранения.