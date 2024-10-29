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«Грузинская мечта» заявила о росте поддержки в Тбилиси
«Грузинская мечта» получила на выборах в парламент Грузии 26 октября в Тбилиси 263 тыс. голосов, что на 45 тысяч больше, чем на предыдущих выборах четыре года назад, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Тбилиси поддержал нас больше, чем четыре года назад, мы получили на 45 тыс. голосов больше – 263 тысячи, – сказал он на пресс-конференции. – Вышедшая на второе место партия («Коалиция перемен») получила около 90 тысяч».
По его словам, когда оппозиция объединяет голоса и говорит, что так она победила в Тбилиси, это нерелевантно.
«Например, непонятно, почему они себе прибавляют голоса «Альянса патриотов», это не их голоса», – сказал Шалва Папуашвили.
Он отметил, что саакашвилевское «Единое национальное движение» получило в Тбилиси среди оппозиционных партий меньше всего голосов, и это «окончательный вердикт для этой группы».
Председатель парламента заявил, что «самое главное – признание со стороны наблюдателей ОБСЕ выборов состоявшимися».
«Это – единственное релевантное заключение», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.
«На этих выборах проиграла не только грузинская радикальная оппозиция, но проиграли и их иностранные покровители. Проиграли и теперь из-за этого злятся», – сказал он.
Ранее власти Грузии заявили о «дезинформационном штурме» из-за рубежа.
Россия выражает обеспокоенность ультимативными заявлениями Запада в адрес Грузии после парламентских выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.