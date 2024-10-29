«Грузинская мечта» заявила о росте поддержки в Тбилиси

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Тбилиси поддержал нас больше, чем четыре года назад, мы получили на 45 тыс. голосов больше – 263 тысячи, – сказал он на пресс-конференции. – Вышедшая на второе место партия («Коалиция перемен») получила около 90 тысяч».

По его словам, когда оппозиция объединяет голоса и говорит, что так она победила в Тбилиси, это нерелевантно.

«Например, непонятно, почему они себе прибавляют голоса «Альянса патриотов», это не их голоса», – сказал Шалва Папуашвили.

Он отметил, что саакашвилевское «Единое национальное движение» получило в Тбилиси среди оппозиционных партий меньше всего голосов, и это «окончательный вердикт для этой группы».

Председатель парламента заявил, что «самое главное – признание со стороны наблюдателей ОБСЕ выборов состоявшимися».

«Это – единственное релевантное заключение», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

«На этих выборах проиграла не только грузинская радикальная оппозиция, но проиграли и их иностранные покровители. Проиграли и теперь из-за этого злятся», – сказал он.

Ранее власти Грузии заявили о «дезинформационном штурме» из-за рубежа.

Россия выражает обеспокоенность ультимативными заявлениями Запада в адрес Грузии после парламентских выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.